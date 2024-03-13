Не залишиться і сліду: як боротися з ранковими набряками вдома

Набряки можуть виникати з різних причин. І якщо на тілі ці неприємності можна приховати одягом, то ситуацію на обличчі виправити не так просто.

Як швидко та без зайвих зусиль в домашніх умовах зменшити набряклість обличчя, розповідаємо далі.

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Вода

Почати варто зі звичайного вмивання холодною водою. Низькі температури збільшують тонус крові, що сприяє виведенню зайвої вологи, тонізує обличчя, прибирає дрібні припухлості та робить погляд більш ясним.

Лід

Аналогічні властивості мають кубики льоду. Особливо якщо вони виготовлені з відварів корисних трав. Достатньо протерти обличчя круговими рухами, і набряки зменшаться.

Пакетик чаю

Це справжній експрес-засіб. Для такого способу слід охолодити пакетики з чайною заваркою та зробити маску під очі на 20 хвилин. Після цього від набряків не залишиться й сліду, а також зменшаться темні кола та запалення очей.