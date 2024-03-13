Как быстро и без лишних усилий в домашних условиях уменьшить отечность лица, рассказываем далее.

Также интересно Боялись оставить детей сиротами: супруги вместе похудели на 105 килограммов – как они изменились?

Вода

Начать стоит с обычного умывания холодной водой. Низкие температуры увеличивают тонус крови, что способствует выведению лишней влаги, тонизирует лицо, убирает мелкие припухлости и делает взгляд более ясным.

Лед

Аналогичными свойствами обладают кубики льда. Особенно если они изготовлены из отваров полезных трав. Достаточно протереть лицо круговыми движениями, и отеки уменьшатся.

Пакетик чая

Это настоящее экспресс-средство. Для такого способа следует охладить пакетики с чайной заваркой и сделать маску под глаза на 20 минут. После этого от отеков не останется и следа, а также уменьшатся темные круги и воспаление глаз.