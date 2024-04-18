Час над нею не владний: Джей Ло показала, як вона змінилась за 20 років

Американська знаменитість Дженніфер Лопес здивувала підписників колажем зі своїх портретів. Одне фото було зроблене цьогоріч, а інше – 20 років тому.

Як зірка змінилась за цей час, а також якою була знаменита Джей Ло 20 років тому, розповідаємо далі.

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Як Джей Ло змінилась за 20 років

54-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес довела своїм шанувальникам, що час над нею не владний. У сторіс інстаграм вона опублікувала колаж із двох своїх портретів, один із яких зроблено 2004-го року, а другий – 2024-го.

Тоді проти зараз!

– йшлося у підписі до фото.



Дженніфер Лопес у 2004-му і зараз / Фото Jennifer Lopez

Зліва на Дженніфер Лопес мінімальний макіяж, завдяки якому шкіра має дуже свіжий і навіть вологий вигляд, довгі золоті сережки й намисто в тон, а також темно-синій джинсовий топ. Її волосся розпущене і пофарбоване в золотистий відтінок.

Праворуч у неї вже більш насичений макіяж, але на обличчі зовсім немає зморшок, а шкіра буквально сяє. Волосся так само розпущене, як на першому кадрі.

Дивлячись на обидва зображення, важко помітити кардинальні відмінності. Попри 20-річну різницю у фото зірка так само бездоганно виглядає.