Зірка відома своїми яскравими виступами та позачасовою красою. У чому секрети її приголомшливої зовнішності, розповідаємо далі.

У чому секрети молодості Дженніфер Лопес

Музична керівниця Дженніфер Лопес розкрила секрети краси співачки. Кім Берс співпрацює з Джей Ло протягом 13 років і брала участь у різних її турах, включаючи "All I Have" і "It's My Party".

Жінка похвалила Джей Ло за те, що вона завжди "дуже, дуже старанно" працювала, а також зазначила, що не думає, що співачка найближчим часом піде на пенсію.

Пояснюючи, чому вона вважає, що артистка виглядає так само неймовірно, як і десятиліття тому, керівниця сказала, що це весь спектр.

Це особисте здоров’я, фізичне, вона про все піклується. Вона стежить за тим, щоб охопити все, і вона наполегливо працює,

– говорить Берс.

Підхід Дженніфер до особистого здоров’я та краси відіграє важливу роль у її вічно молодій зовнішності.

Як Джей Ло виглядає зараз: дивіться фото

В одному зі своїх інтерв'ю Джей Ло розкрила секрети догляду за шкірою, які передбачають використання продуктів переважно її власного бренду.

Її рутина містить щоденне застосування сонцезахисного крему, ретельне очищення та здоровий сон.

Однак разом з тим для знаменитості справжня краса виходить за межі зовнішнього вигляду. Вона вважає, що внутрішній стан щастя і турбота про себе є ключовими.