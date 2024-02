Як зірка оформила своє волосся у 2024 році та чим доповнила модний образ, розповідаємо далі.

Як виглядає трендова зачіска від Джей Ло

54-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес продемонструвала трендову зачіску на 2024 рік. Кадрами зірка похизувалась в інстаграм з понад 250 млн підписників.

Джей Ло та її перукар Кріс Епплтон поділилися знімками її нової зачіски, яка була доповнена гладким чорним бантом.

Артистка, чий новий альбом "This Is Me… Now" вийде 16 лютого, продемонструвала своє медово-світле волосся в гладкому стилі з боковим проділом із закрученими кінцями.

Як виглядає нова зачіска Джей Ло: дивіться фото

Частину локонів довжиною до плечей було підгорнуто, зачесано назад і закріплено за допомогою класичного аксесуара з довгою стрічкою.

Свій трендовий образ знаменитість доповнила корсетом без бретелей відтінку слонової кістки, який одягнула поверх своєї чорної водолазки та світлих штанів.

Лопес також додала золоті сережки-кільця, а на одному зі своїх зап’ясть начепила набір блискучих браслетів.

Вона лаконічно підписала карусель фото двома емодзі у вигляді чорного та білого сердечок.