Звісно, найбільшу роль у цьому відіграє стиліст чи перукар, який робить стрижку. До прикладу, можна також попередньо відвідати салон, поспостерігати, як там спілкуються клієнти тощо.

До теми Топ помилок, яких слід уникати під час миття голови, якщо хочете мати здорове волосся

Коли обрано салон та стиліста, у якому робитимуть стрижку, то необхідно проконсультуватися з фахівцем і обговорити наступні пункти:

форма обличчя;

тип волосся;

укладання в домашніх умовах;

що вам подобається у вашому волоссі;

що вам не подобається у вашому волоссі;

довжина, з якою ви готові розстатися;

не зайвим буде показати майстрові фото стрижок, які вам подобаються.

Варто також пам'ятати, що дорогий салон не завжди гарантує якісну стрижку. Тому обирати перукаря варто не лише, орієнтуючись на елітність салону та ціни, а й на відгуки.

Відверто поговоріть зі стилістом

Перед тим, як починати стрижку, необхідно відверто поговорити зі своїм стилістом. Детально розкажіть про стрижку, яку хочете отримати в результаті. Стиліст повинен враховувати, аби вона пасувала до форми обличчя, голови та типу волосся. Це важливий пункт, адже не завжди те, що має неймовірний вигляд на фото, пасуватиме саме вам.

Будьте готові до імпровізації

З попереднього пункту випливає наступний – варто бути готовим до імпровізації. Нерідко трапляються випадки, коли стрижка зі світлини у реальності матиме зовсім інший вигляд, або не пасуватиме за формою обличчя, типом чи густотою волосся. Тому варто враховувати, що майстер може внести свої зміни, аби стрижка пасувала саме вам.

Окрім того, варто також зважати, що не завжди вдасться отримати у точності такий відтінок, як на фотографії. Це також залежить від відтінку шкіри, тому перед походом у салон варто бути готовим, що стрижка може відрізнятися від тієї, що на обраній світлині.

Не варто мовчати

Не варто боятися казати перукареві чи стилісту, що вам щось не подобається. Треба відразу про це говорити, адже у будь-якому випадку це можна виправити.

Однак, якщо стрижка дуже коротка, то тоді необхідно набратися терпіння. Щойно волосся відросте, то можна знову звернутися до стиліста, аби зробити дійсно бажану зачіску.

Враховуйте спосіб життя

Волосся неймовірно виглядає у салоні та до першого миття волосся. Тому варто зважати, що, обираючи стрижку, також необхідно продумати, як вкладати волосся та як за ним доглядати, аби воно завжди мало неймовірний вигляд.

Краще проконсультуватися з експертом, аби він розповів, як підтримувати ефектний вигляд стрижки, які засоби для цього потрібні, та, до прикладу, як краще сушити волосся.

Не робіть стрижку перед важливою подією

Який би фахівець не був, але краще не стригти волосся перед важливою чи знаковою подією. Краще оновити стиль за кілька тижнів або вже після. Окрім того, не відвідуйте салон краси, коли ви гніваєтесь або перебуваєте у похмурому стані.