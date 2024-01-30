Що не варто робити під час миття голови, щоб зберегти здорове волосся та поліпшити його стан, розповідаємо далі.

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Використання невідповідного шампуню та кондиціонера

З такою кількістю різноманітних шампунів і кондиціонерів на ринку буває важко знайти вдалий засіб. Навіть якщо ваше волосся відносно легко доглядати, все одно важливо переконатися, що ви використовуєте найкращі шампунь і кондиціонер для вашого типу волосся.

Деяким людям із сухим або кучерявим волоссям потрібно більше зволоження, тоді як іншим із волокнистим і тонким волоссям потрібно щось легше, щоб не обтяжувати його,

– пояснює перукарка Кет Томпсон.

Постійне застосування детокс-шампунів

Якщо ви використовуєте багато засобів для волосся, ви можете додавати детокс-шампунь чи засіб для глибокого очищення у свою рутину. Однак Кет Томпсон застерігає від їх надто частого використання, адже такі шампуні через занадто часте застосування можуть видалити природні жири зі шкіри голови.

Занадто часте миття голови

Багато хто миє голову щодня. Але надмірне очищення може призвести до псування волосся.

Часте миття голови може призвести до того, що шкіра голови компенсуватиме надмірне вироблення жиру. Чим частіше ми миємо голову шампунем, тим більше позбавляємося не лише від бруду та дрібного сміття, а й від шкірного жиру. Тоді шкіра голови буде надмірно його виробляти, щоб зволожитися та замінити те, що було знято,

– пояснює перукарка.

Замість того, щоб мити голову щодня, вона рекомендує спробувати збільшити час між миттям, наносячи на корені сухий шампунь.

Недостатній догляд

Хоча миття голови раз на тиждень широко популярне у тікток, ця практика не завжди є корисною.

Недостатнє миття може спричинити накопичення бруду та блокування фолікул. Своєю чергою це спричиняє хвороби шкіри голови. Я пропоную мити голову принаймні через день, доки ви дійсно не з'ясуєте оптимальний режим догляду для себе,

– каже Кет Томпсон.

Вибір неправильної температури води

Миття волосся гарячою водою може бути неймовірно приємним, але воно також може завдати шкоди.

Хоча ми любимо гарячий душ, чим гарячіша вода, тим більше вона видалятиме природні жири та робитиме ваше волосся більш сухим,

– зазначає Томпсон.

За її словами, прохолодніша вода зробить волосся блискучим та більш зволоженим.