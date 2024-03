Набирали до 30 кілограмів та максимально скидали вагу: як змінювалися актори заради ролі

Професія актора потребує чимало зусиль – від постійних гастролей до кардинальної зміни іміджу. Інколи недостатньо просто змінити колір волосся або підстригти його, а необхідно ще й набрати чи скинути вагу.

Така практика не є рідкістю, й чимало зірок худли або набирали вагу, щоб отримати бажану роль. Як змінювалися актори для того, щоб з'явитися у кінострічці – далі у матеріалі Life 24.

До теми У 32 роки зіграла 18-річну: топ-5 зірок, які вразили перевтіленням на екрані

Енн Гетевей скинула 13 кілограмів для оскароносної ролі

Голлівудська акторка завжди мала розкішну фігуру й ніколи не мала проблем із зайвою вагою. Однак для ролі у фільмі "Знедолені" їй довелося схуднути на близько 13 кілограмів. У фільмі Енн Гетевей зіграла хвору на туберкульоз Фантіну. Героїня фільму голодувала, адже була дуже бідною й до того ж самостійно виховувала дитину, на утримання якої не мала коштів. Щоб якось прогодувати себе та дитину, Фантіна продала власне волосся й стала "нічним метеликом".

Щоб отримати роль, голлівудська акторка не лише схудла на 13 кілограмів, а й погодилася обстригти своє волосся. Оскільки Фантіна була хворою, то Енн Гетевей намагалася досягти бажаного ефекту – вона сиділа на жорсткій дієті й займалася виснажливими тренуваннями. Якось в інтерв'ю акторка розповідала, що перед зйомками навіть голодувала й нічого не їла протягом 13 днів.



Енн Гетевей для ролі Фантіни схудла на 13 кілограмів / Скриншот

До слова, така самопожертва заради ролі не залишилася без нагороди. Енн Гетевей за роль Фантіни отримала кінопремію "Оскар" у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану".

Наталі Портман і фільм "Чорний лебідь"

Щоб отримати головну роль у фільмі "Чорний лебідь", Наталі Портман довелося схуднути на 9 кілограмів. Акторка зіграла роль молодої балерини, яка втрачає розум під час виснажливих тренувань та репетицій балету "Лебедине озеро".

Щоб схуднути, голлівудська акторка дуже урізала свій раціон, а також тренувалася від 5 до 8 годин на день. В одному з інтерв'ю Наталі Портман зізнавалася, що ця роль була дуже складною для неї, адже вона інколи практично не вживала їжі, перебувала в стані сильної слабкості й навіть здавалося, що вона на межі смерті.



Наталі Портман схудла на 9 кілограмів для ролі балерини / Скриншот

Однак така віддача ролі була гідно сприйнята в кіноіндустрії. Наталі Портман настільки вжилася у роль, що отримала відразу 3 нагороди за стрічку – "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA. Окрім того, цей фільм став справжнім шедевром серед інших психологічних трилерів.

До слова, у "Чорному лебеді" зіграла також Міла Куніс. Режисери також змусили акторку схуднути на 9 кілограмів, щоб затвердити її на роль балерини.

Король перевтілень – Джаред Лето

Джареда Лето справедливо називають королем перевтілень, адже він з легкістю змінює образи – від кольору волосся до перевтілення на жінок. Голлівудська зірка також худла й набирала вагу для ролей. До прикладу, вперше Джаред Лето схуд для ролі у фільмі "Реквієм за мрією", а потім – для "Далласького клубу покупців". До слова, тоді голлівудський актор скинув 23 кілограми.

Втім, Джаред Лето не лише худ, а й набирав вагу. Так, для ролі психічнохворого вбивці у стрічці "Глава 27" він набрав 32 кілограми. Глядачі були дуже здивовані, коли побачили Джареда Лето у такій вазі. Сам актор потім зізнавався, що набрати вагу йому було набагато складніше, аніж скинути. До того ж такий великий "плюс" у вазі вплинув і на його здоров'я.



Джаред Лето набрав 32 кілограми для головної ролі у фільмі "Глава 27" / Скриншот

Рене Зеллвегер двічі набирала вагу для "Бріджит Джонс"

Рене Зеллвегер ніколи не вважала себе неймовірною красунею, а після того, як вона розійшлася з актором Джимом Керрі, й зовсім впала у депресію. Вона перестала з'являтися на публіці, набрала зайві кілограми й загалом мала дуже занедбаний вигляд. Якось вона потрапила в об'єктив папараці з немитим волоссям, зайвою вагою й в домашньому розтягнутому одязі. Коли режисер "Бріджит Джонс" побачив ці світлини у пресі, то зрозумів, що Рене Зеллвегер ідеально зіграє головну роль.

Так почався шлях акторки у серії фільмів "Бріджит Джонс". Щоправда, для першої частини фільму Рене Зеллвегер була змушена набрати ще 13 кілограмів. Втім, вже через рік вона з'явилася у мюзиклі "Чикаго" з ідеально підтягнутою та спортивною фігурою. Згодом почалися зйомки другої частини "Щоденник Бріджит Джонс", тому Рене була змушена знову набрати вагу, щоправда, цього разу режисер хотів, щоб вона погладшала на 15 кілограмів.



Рене Зеллвегер двічі набирала вагу для ролі Бриджит Джонс / Скриншот

Після цієї ролі голлівудська зірка знову повернула комфорту для себе форму та вагу. Коли стартували зйомки третьої частини фільму, то режисери знову хотіли, щоб Рене Зеллвегер набрала вагу. Втім, цього разу зірка відмовилася, адже це дуже впливало на її здоров'я.

Мейсі Вільямс пройшла через виснажливе схуднення для ролі в новому серіалі

Акторці Мейсі Вільямс довелося схуднути на 11 кілограмів, щоб отримати роль у новому серіалі "Новий погляд" ("The New Look"). До слова, прем'єра серіалу відбулася 14 лютого 2024 року.

Голлівудська зірка поділилася, що пройшла дуже складний шлях схуднення. За її словами, вона прокидалася о 4-й ранку й починала тренування. Їй дозволяли лише пити воду, а ввечері – можна було з'їсти щось солоне. Увечері Мейсі Вільямс приймала гарячу ванну з великою кількістю солі, йшла спати, а зранку процес схуднення починався наново.



Мейсі Вільямс схудла на 11 кілограмів для ролі у серіалі / Скриншот

До слова, за станом акторки постійно стежили лікарі. Вони періодично брали аналізи у зірки, щоб перевірити, чи не захворіла вона.