Героїні нашої добірки точно люблять дивитися у дзеркало. Вони досягли неймовірних результатів, адже схудли не на один десяток кілограмів. Поїхали надихатися та досягати своїх цілей разом із Life 24!
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"Я змогла схуднути і продовжую підтримувати форму"
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"Я не тільки скинула 25 кілограмів, але й змогла покращити форму свого тіла. Все через правильне харчування та тренування упродовж 3 років"
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"Я хочу, щоб та я, яка плакала після виходу з магазину, бо жодні джинси не підходили, побачила себе зараз. Я втратила 82 кілограми і підтримую вагу упродовж 2,5 років. Я так пишаюся собою"
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"Реальність така, що більшість людей недостатньо працює. Вони непослідовні, їм не вистачає терпіння, і вони бояться невдачі. Більшість людей думає, що тренування мають бути легкими. Але насправді все не так. Ви будете усміхатися лише після того, як побачите, який результат ви досягли"
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Розкішно!
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2016 рік та 2019 рік
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Вау! Ця жінка неймовірно помолодшала після схуднення
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"Справа не тільки в схудненні. Моя фітнес-подорож була моєю версією боротьби за себе. Я не знала, що буде далі, а просто відчувала, що мені потрібно працювати ретельніше, ніж будь-коли, щоб отримати тіло мрії"
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"Ваше тіло багато говорить про вас і ваш образ життя. Так що перестаньте звинувачувати свою генетику та користуйтеся тим, що у вас є. І отримайте з цього максимум користі"
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"Коли я втрачаю мотивацію рухатися далі, то просто дивлюся на ці фото і розумію, скільки всього я вже досягнула. І не можна дозволити собі це втратити"
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"Вам буде важко. Це потребує жертв, сили волі та рішучості. Будуть спокуси та невдачі. Але результат настільки вас втішить, що ви будете щасливі"
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Що? Зліва – 26 років, справа – 48
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Бабусі 72 роки, і вона змогла!
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"Моїм хобі на той час було сидіти і поїдати морозиво. Але з часом все змінилося, і я вирішила повністю змінити себе"
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Бонус. Хлопчина молодець!
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