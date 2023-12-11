Наявність власного стилю – це те, що справить враження на інших людей та змусить їх запам'ятати вас. Про те, як знайти свій власний стиль – у тексті 24 Каналу.
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Прислухаємося до себе
Насамперед потрібно вміти чути себе, адже це допоможе визначити, в якому образі вам буде комфортніше за все, і в чому ви відчуваєте себе впевнено і природно. Звісно, необхідно врахувати базові речі: вік, спосіб життя, кольоротип та фігуру, однак починати завжди потрібно із того, щоб прислухатись до себе.
Відмінна річ
Підберіть собі відмінну річ, яка стане доповненням будь-якого образу. Це можуть бути окуляри, шарфики, браслети, капелюшки, прикраси для волосся – все, що спаде на думку. Але ця деталь повинна бути доречною і гармоніювати з усім.
Стежити за модою
Не потрібно кожного сезону купувати речі, які є модними саме в цю пору року, адже дуже ймовірно, що вони вийдуть з моди, а "вписати" їх у свій повсякденний гардероб буде дуже важко. Але спостерігати хоча б за стилем знаменитостей можна, черпаючи корисні деталі для себе. Не менш корисно стежити за модними блогами.
Експерименти
Знайти свій власний стиль не просте заняття, і без експериментів тут не обійтися. Головне бути сміливим і не соромитися. Міняйте зачіску і колір волосся, сміливо поєднуйте речі, які вам здаються доречними, одягайте те, на що раніше не могли зважитися.
Аксесуари
Це доповнення будь-якого образу. Окуляри, годинник, сумка, браслети, кільця, хустки. І до цього варто прислухатися, але потрібно знати міру. Не варто використовувати в одному образі більше 3 різних аксесуарів.