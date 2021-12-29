Гарантуємо, більшість з цих світлин ви ще ніколи не бачили. Якщо хочете хоча б на трішки прочинити завісу знімального процесу – гайда дивитися цю особливу добірку. Не пропустіть песика з "Круелли": він дійсно дуже милий!

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Денні Де Віто перетворюється у Пінгвіна. "Бетмен повертається" (1992 рік)

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Саруман і Ґендальф готуються до боротьби один з одним!

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Хоакін Фенікс в перерві між зйомками "Джокера" (2019 рік)

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Так починався "Форрест Ґамп"

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Віллем Дефо (Зелений Гоблін) готується заподіяти шкоду Спайдермену

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Алан Рікман під час зйомок "У пошуках галактики" (1999 рік)

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Красивий песик із "Круелли"

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Пітер Джексон бесідує з Лів Тайлер під час зйомок "Володаря перснів" (2001 рік)

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В одному з моментів із "Матриці" камеру замаскували під костюм Морфеуса

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Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

"Шан-Чі та легенда десяти кілець" (2021 рік)

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Брендан Глісон у "Гаррі Поттері і Смертельні реліквії: Частина 1" (2010 рік)

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