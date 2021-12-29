Як знімали популярні у всьому світі фільми: рідкісні фото з-за лаштунків
29 грудня 2021 , 15:32Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Пропонуємо заглянути на знімальні майданчики популярних у всьому світі фільмів. Цікаві фото із "Володаря перснів", "Матриці", "Людини-павука" та інших популярних стрічок – далі на Life 24.
Гарантуємо, більшість з цих світлин ви ще ніколи не бачили. Якщо хочете хоча б на трішки прочинити завісу знімального процесу – гайда дивитися цю особливу добірку. Не пропустіть песика з "Круелли": він дійсно дуже милий!
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