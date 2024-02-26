Дорогий вигляд за копійки: як оновити та зробити більш стильним простір вдома без зайвих витрат

У більшості з нас є довгий список ремонтних робіт вдома, які ми зробили б, якби гроші не були проблемою. Але покращення будинку не обов’язково має бути коштовним.

Є багато невеликих змін та простих оновлень, які можна зробити швидко і без шкоди для банківського рахунку. Як модернізувати будинок, щоб він виглядав дорого, але при цьому заощадити, розповідаємо далі.

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Замініть освітлення

Заміна стандартного освітлення може значно змінити атмосферу, хоча і не коштуватиме багато. Для оригінальних акцентів можна обрати популярні світильники у стилі ліхтаря або переглянути різноманітні підвісні світильники.

Заміна верхнього освітлення на інше з більш розсіяним світлом також може створити затишніший і привабливіший дім.

Зробіть обробку стін

Якщо ви намагаєтесь додати будинку більш елітного вигляду, додавання виміру вашим стінам – гарне рішення. За допомогою ліпнини або стінових панелей можна миттєво підкреслити характер вашого дому. І вам навіть не потрібно наймати підрядника, щоб створити вигляд паризького замку у вашому власному житлі. Ви можете легко зробити це своїми руками за допомогою пістолета для цвяхів та придбання вже готової ліпнини.

Освітлення створює особливу атмосферу / Фото Freepik

Поставте свіжу зелень чи квіти

Є щось спільне у кожному будинку знаменитостей – це живі рослини чи квіти. Якщо ви хочете швидко покращити свій простір, це деталь, яка завжди зробить свою справу.

Додайте елементи мистецтва

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Один із найшвидших способів зробити ваш дім більш вишуканим – це замінити дрібний декор на справжні твори мистцева. Для цього не обов'язково витрачати тисячі на антикварні чи надто відомі речі, достатньо підшукати стильні вживані вироби або обрати елемент мистецтва від локального та не надто відомого автора.

Зелень додає вишуканості приміщенню / Фото Freepik

Пофарбуйте стіни або поклейте нові шпалери

Хоча фарбування може здатися більш масштабним проєкт, це один із найменш дорогих способів значно змінити інтер’єр дому без ремонту. Крім того, зробити простір більш стильним може не тільки нова фарба, а й шпалери. Ви можете обрати однотонні варіанти замість свіжого шару фарби. Або ви можете вибрати більш сміливий візерунок, щоб зробити акцент на дизайні вашого простору.