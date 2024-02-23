Дизайнер Таш Бредлі розповіла, що до "щасливих відтінків", які покращують настрій та знижують стрес, відносять зазвичай рожеві, жовті та зелені. Однак, кожен колір сприймається людьми по-різному, тому першочергово необхідно відштовхуватися від власних відчуттів.

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Які кольори підіймають настрій

Таш Бредлі пояснила, що "щасливі кольори" – це кольори, які полюбляє людина і які приносять їй радість.

Наша асоціація з кольором і реакція на нього суб'єктивні, тому важливо вибирати кольори, з якими ви пов'язуєтеся та відчуваєте позитивну фізичну та емоційну реакцію,

– пояснила дизайнерка.

У загальній психології стверджують, що "щасливі відтінки" – це яскраві та теплі рожеві чи жовті відтінки. Дизайнерка пояснила, що рожевий колір – це колір обіймів, а жовтий – наповнений позитивом та енергією.



Теплі рожеві відтінки в інтер'єрі покращує настрій / Фото Chris Wakefield Photography

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Для того, щоб колір впливав позитивно на настрій, не обов'язково фарбувати всю кімнату. До прикладу, можна додати невеликих акцентів. Дизайнерка додала, що прихильники нейтральних відтінків можуть надати перевагу стриманим та природним кольорам.

Зелений колір часто називають нейтральним від природи. Він пов'язує нас із природним світом і допомагає нам розслабитися. У поєднанні з м'яким жовтим він миттєво підіймає настрій,

– зауважила Таш Бредлі.

До прикладу, у таких відтінках можна оформити вітальню, спальню чи дитячу кімнату. Дизайнерка додала, що нейтральні зелені відтінки будуть гарною альтернативою білому.



Нейтральні зелені відтінки пасуватимуть для віталень / Фото Cathy Nordström / Laura Stephens / Photography Boz Gagovski

Окрім того, обираючи колір стін, варто враховувати, як людина хоче себе відчувати у цій кімнаті. Так, у спальні відчуття спокою та відпочинку може бути тим, що робить людину щасливою після довгого дня. Інтер'єр, у якому поєднуються теплі відтінки зеленого та жовтого, сприятиме релаксу. Ванну кімнату можна оздобити у небесно-блакитних відтінках. За словами Таш Бредлі, такий колір буде надавати бадьорості, а також стимулюватиме та пробуджуватиме розум.



Блакитні відтінки будуть мати гармонійний вигляд у ванній кімнаті / Фото Oakley Moore

У яких кольорах не варто оформлювати інтер'єр

Дизайнерка Таш Бредлі вважає, що червоний колір у більшості людей асоціюється з небезпекою. Такі відтінки провокують злість, що відгукується на фізіологічному та підсвідомому рівнях.

Також відтінки, наближені до чорних, такі як, темно-сині, не сприяють розслабленню. Цей колір сприяє розумовій активності, але не допоможе знизити стрес.