Які секрети дизайну готелів існують, а також як відтворити подібний затишок у себе вдома, розповідаємо далі.

До теми Естетичний вигляд та затишок – гарантовані: прості способи оновити простір у ванній

Використовуйте регулятори освітлення

Освітлення значно впливає на те, як ми себе почуваємося в певному просторі. До прикладу, вплив яскравого денного світла заряджає нас енергією та пробуджує, тоді як призахідне сонце або слабке освітлення починають розслабляти і допомагають підготувати наше тіло до сну. Те саме правило працює в інтер’єрі.

У готелях часто чудово використовують світло для створення атмосфери,

– каже дизайнер інтер’єрів Корі Деймен Дженкінс.

За його словами, найбільшим секретом тут є використання регуляторів рівня освітлення.

Це просте рішення, яке миттєво змінює атмосферу,

– додає дизайнер.

Додайте ефектне освітлення

Правильна колірна температура та яскравість світла допоможуть створити затишніше середовище, але освітлювальні прилади – це те, що може зробити простір особливим. Уявіть свій улюблений готель і всі типи освітлення, які там є, хай то буде бра з обох боків ліжка, торшер у вітальні чи сучасні настільні лампи в барі готелю. Усе це створено навмисно.

Креативні варіанти освітлення, такі як красиві підвіски, здатні змінити атмосферу в будь-якій кімнаті. Подумайте про те, щоб замінити кріплення для прихованого монтажу на підвіску в потрібному місці, і ви виведете свій дім на зовсім інший візуальний рівень,

– говорить Дженкінс.

Світло – ключовий елемент затишку / Фото Freepik

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Розвивайте сенсорний досвід

Велика кількість текстур є ключем до створення простору, в якому ви захочете оселитися й ніколи не залишати його.

У готелях часто створюють неймовірний сенсорний досвід завдяки тканинам. Використовують як м’який оксамит і гладку матову шкіру, так і плюшеві подушки із грайливою бахромою,

– пояснює дизайнер.

Він додає, що це, мабуть, найпростіший спосіб зробити свій дім затишнішим. Якщо не вистачає текстури, почати можна з додавання товстої в’язаної ковдри або кількох оксамитових подушок на диван чи ліжко.

Організуйте куточок для розмов

Хоча багато віталень просто зосереджено навколо телевізора, варто розглянути альтернативні конфігурації.

Дженкінс рекомендує, якщо дозволяє простір, подумати про розбиття вітальні на різні секції за допомогою кількох окремих місць для сидіння. Це може бути особливо чудовим способом максимально використати великі вітальні відкритого плану, а також такий варіант може добре працювати на відкритому повітрі.

Простір для розмов створює атмосферу комфорту / Фото Freepik

Додайте більше ефектних елементів дизайну

Частина завдання зі створення затишку вдома полягає в тому, щоб додати елементи дизайну, які демонструватимуть вашу турботу та увагу до простору.

Якщо ви не впевнені, з чого почати, спробуйте надихнутися цими чотирма тенденціями дизайну, які, за словами Дженкінса, набули популярності як у готелях, так і в домашніх інтер’єрах: