Какие секреты дизайна гостиниц существуют, а также как воссоздать подобный уют у себя дома, рассказываем далее.

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Используйте регуляторы освещения

Освещение значительно влияет на то, как мы себя чувствуем в определенном пространстве. К примеру, влияние яркого дневного света заряжает нас энергией и пробуждает, тогда как закатное солнце или слабое освещение начинают расслаблять и помогают подготовить наше тело ко сну. То же правило работает в интерьере.

В отелях часто прекрасно используют свет для создания атмосферы,

– говорит дизайнер интерьеров Кори Деймен Дженкинс.

По его словам, самым большим секретом здесь является использование регуляторов уровня освещения.

Это простое решение, которое мгновенно меняет атмосферу,

– добавляет дизайнер.

Добавьте эффектное освещение

Правильная цветовая температура и яркость света помогут создать уютную среду, но осветительные приборы – это то, что может сделать пространство особенным. Представьте свой любимый отель и все типы освещения, которые там есть, пусть это будет бра с обеих сторон кровати, торшер в гостиной или современные настольные лампы в баре отеля. Все это создано намеренно.

Креативные варианты освещения, такие как красивые подвески, способны изменить атмосферу в любой комнате. Подумайте о том, чтобы заменить крепление для скрытого монтажа на подвеску в нужном месте, и вы выведете свой дом на совершенно другой визуальный уровень,

– говорит Дженкинс.

Свет – ключевой элемент уюта / Фото Freepik

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Развивайте сенсорный опыт

Большое количество текстур является ключом к созданию пространства, в котором вы захотите поселиться и никогда не покидать его.

В отелях часто создают невероятный сенсорный опыт благодаря тканям. Используют как мягкий бархат и гладкую матовую кожу, так и плюшевые подушки с игривой бахромой,

– объясняет дизайнер.

Он добавляет, что это, пожалуй, самый простой способ сделать свой дом уютным. Если не хватает текстуры, начать можно с добавления толстого вязаного одеяла или нескольких бархатных подушек на диван или кровать.

Организуйте уголок для разговоров

Хотя многие гостиные просто сосредоточено вокруг телевизора, стоит рассмотреть альтернативные конфигурации.

Дженкинс рекомендует, если позволяет пространство, подумать о разбиении гостиной на различные секции с помощью нескольких отдельных мест для сидения. Это может быть особенно отличным способом максимально использовать большие гостиные открытого плана, а также такой вариант может хорошо работать на открытом воздухе.

Пространство для разговоров создает атмосферу комфорта / Фото Freepik

Добавьте больше эффектных элементов дизайна

Часть задачи по созданию уюта дома заключается в том, чтобы добавить элементы дизайна, которые будут демонстрировать вашу заботу и внимание к пространству.

Если вы не уверены, с чего начать, попробуйте вдохновиться этими четырьмя тенденциями дизайна, которые, по словам Дженкинса, приобрели популярность как в гостиницах, так и в домашних интерьерах: