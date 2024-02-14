Для покращення своєї ванної не обов'язково розпочинати глобальний ремонт. Прості рішення, які можуть оновити ваше приміщення, розповідаємо далі.

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Пофарбуйте стіни та шафи

Свіжий шар фарби на стінах може мати велике значення. Хай то буде сміливий темно-синій, витончений оливковий відтінок або просте свіже біле покриття, це може змінити настрій і відчуття всього простору.

Крім того, пофарбувати можна і шафи, додаючи їм нового стильного кольору.

Замініть фурнітуру

Стара фурнітура може зробити вашу ванну кімнату не надто привабливою. Нові елементи, як-от ручки на шафах бронзового чи чорного кольору, можуть кардинально змінити простір.

Водночас якщо ви віддаєте перевагу вінтажному вигляду, можна знайти унікальну фурнітуру на блошиних ринках і в антикварних магазинах.

Також пам’ятайте, що фурнітура не обмежується лише ручками. Ви також можете подумати про заміну змішувачів або придбати нові гачки для рушників.

Навіть маленькі деталі можуть змінити простір / Фото Freepik

Додайте шпалери

Шпалери зараз актуальні, ніж будь-коли раніше, і можуть кардинально оновити ванну кімнату без будь-яких інших змін. Це простий спосіб значно змінити невеликий простір та зробити його більш стильним.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Повісьте нову шторку для душу

Шторка для душу є головним елементом будь-якої ванної кімнати, особливо в маленьких приміщеннях. Нова завіса для душу може мати велике значення. Додайте щось барвисте або розгляньте суцільну текстурну штору для більш мінімалістичної естетики. Не забудьте і про нові гачки, щоб завершити дизайн.

Оновіть декор

Це чи не найпростіший спосіб додати нову естетику до ванної. Візьміть нові рушники, попрощайтеся зі старим туалетним набором і почніть все спочатку з новою підставкою для зубних щіток. Також можна додати декоративну свічку на туалетний столик, навіть якщо ви не плануєте її палити.