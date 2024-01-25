Деякі кольори рушників також є дуже не практичними у використанні. Які відтінки краще обрати – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Червоні рушники

По-перше, червоний колір дуже важко вписати у загальний інтер'єр ванної кімнати. Окрім того, з точки зору психології він один із найбільш стресових. Тому дизайнери радять уникати їх у ванній кімнаті.

Як основний колір, червоний сильно асоціюється з такими речами, як комікси, дитячі іграшки та сучасне мистецтво. Якщо ви прагнете заспокійливої атмосфери, не купуйте червоних рушників,

– порадила фахівчиня Мішель Лінн.

Окрім того, рушники червоного кольору можуть значно обтяжити простір і відвернути увагу від інших речей та елементів у ванній кімнаті. Натомість краще обрати ніжно рожеві відтінки рушників.



Червоних рушників краще уникати у ванній кімнаті / Фото Freepik

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Жовті рушники

Дизайнерка інтер'єрів Мішель Лінн зазначила, що жовтий колір рушників також не пасуватиме для загальної ванної кімнати. Вона пояснила, що насичений жовтий – дуже ексцентричний колір. Рушники такого кольору можна використати у дамській кімнаті, а для загальної ванної кімнати краще обрати пастельні світло жовті відтінки.



Жовті рушники не пасують для загальної ванної кімнати / Фото Freepik

Білосніжні рушники

Як не дивно, але білосніжні рушники також краще не обирати для загальної ванної кімнати. Дизайнер інтер'єру Хуліо Арко пояснив, що майже всі вважають білий універсальним кольором, однак він дуже не практичний у щоденному використанні. Білосніжні рушники будуть відразу забруднюватися, з часом можуть з'явитися жовті плями, яких важко позбутися.



Білі рушники дуже непрактичні / Фото Freepik

Окрім того, білі рушники у деяких людей асоціюються зі стерильною атмосферою якоїсь лікарні. Такі відчуття також можуть зіпсувати заспокійливу атмосферу, тому у власній ванній кімнаті білосніжних рушників краще уникати.