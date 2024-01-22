Як створити комфортну, спокійну атмосфери в спальні та які предмети прибрати з кімнати, щоб поліпшити якість сну і загальне самопочуття, розповідаємо далі.

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Які предмети варто прибрати зі спальні

Щоб поліпшити відпочинок, якість сну та покращити загальне самопочуття, зі спальні слід прибрати ці п'ять речей:

Електронні пристрої.

Телевізори, смартфони, ноутбуки та інші гаджети випромінюють синє світло, яке може порушувати циркадний ритм і заважати здоровому сну.

Найкраще обмежити використання електронних пристроїв за годину до сну і зберігати їх поза спальнею.

Робочі матеріали.

Наявність документів, ноутбуків або інших робочих матеріалів у спальні може викликати стрес і думки про роботу, заважаючи розслабленню.

Щоб цього уникнути, створіть окремий робочий простір і тримайте матеріали поза спальнею.

Брудний одяг і безлад.

Брудний одяг, безлад і хаос у спальні можуть створювати відчуття дискомфорту і занепокоєння, заважаючи спокійному сну.

Для покращення самопочуття регулярно прибирайте в спальні та зберігайте одяг у закритих шафах або кошиках для білизни.

Домашні тварини.

Хоча домашні тварини можуть бути джерелом затишку, їх присутність у спальні може переривати сон, особливо якщо вони активні вночі або звикли спати у ліжку.

Облаштуйте зручне місце для сну вашого улюбленця в іншій кімнаті та привчіть його спати там.

Некомфортне спальне приладдя.

Старі матраци, подушки й неякісна постільна білизна можуть викликати занепокоєння під час сну, сприяючи болям у спині та шиї, а також алергічним реакціям.

Замість того, щоб страждати від поганого сну, інвестуйте в якісний матрац і гіпоалергенну постільну білизну. Регулярно міняйте та періть їх.