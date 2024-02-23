Дизайнер Таш Брэдли рассказала, что к "счастливым оттенкам", которые улучшают настроение и снижают стресс, относят обычно розовые, желтые и зеленые. Однако, каждый цвет воспринимается людьми по-разному, поэтому в первую очередь необходимо отталкиваться от собственных ощущений.
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Какие цвета поднимают настроение
Таш Брэдли объяснила, что "счастливые цвета" – это цвета, которые любит человек, и которые приносят ему радость.
Наша ассоциация с цветом и реакция на него субъективные, поэтому важно выбирать цвета, с которыми вы связываетесь и чувствуете положительную физическую и эмоциональную реакцию,
– объяснила дизайнер.
В общей психологии утверждают, что "счастливые оттенки" – это яркие и теплые розовые или желтые оттенки. Дизайнер объяснила, что розовый цвет – это цвет объятий, а желтый – наполнен позитивом и энергией.
Теплые розовые оттенки в интерьере улучшает настроение / Фото Chris Wakefield Photography
Для того, чтобы цвет влиял положительно на настроение, необязательно красить всю комнату. К примеру, можно добавить небольших акцентов. Дизайнер добавила, что сторонники нейтральных оттенков могут отдать предпочтение сдержанным и естественным цветам.
Зеленый цвет часто называют нейтральным от природы. Он связывает нас с естественным миром и помогает нам расслабиться. В сочетании с мягким желтым он мгновенно поднимает настроение,
– отметила Таш Брэдли.
К примеру, в таких оттенках можно оформить гостиную, спальню или детскую комнату. Дизайнер добавила, что нейтральные зеленые оттенки будут хорошей альтернативой белому.
Нейтральные зеленые оттенки подойдут для гостиных / Фото Cathy Nordström / Laura Stephens / Photography Boz Gagovski
Кроме того, выбирая цвет стен, стоит учитывать, как человек хочет себя чувствовать в этой комнате. Так, в спальне ощущение покоя и отдыха может быть тем, что делает человека счастливым после долгого дня. Интерьер, в котором сочетаются теплые оттенки зеленого и желтого, будет способствовать релаксу. Ванную комнату можно украсить в небесно-голубых оттенках. По словам Таш Брэдли, такой цвет будет придавать бодрости, а также стимулировать и пробуждать ум.
Голубые оттенки будут иметь гармоничный вид в ванной комнате / Фото Oakley Moore
В каких цветах не стоит оформлять интерьер
Дизайнер Таш Брэдли считает, что красный цвет у большинства людей ассоциируется с опасностью. Такие оттенки провоцируют злость, что отзывается на физиологическом и подсознательном уровнях.
Также оттенки, приближенные к черным, такие как, темно-синие, не способствуют расслаблению. Этот цвет способствует умственной активности, но не поможет снизить стресс.