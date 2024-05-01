Насправді ж увесь секрет приголомшливого вигляду у правильній техніці та косметиці. Як зробити свої очі глибокими, а погляд максимально відкритим, розповідаємо далі.

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Підготуйте очі

Найкращий спосіб переконатися, що вибрані вами продукти ляжуть якомога ідеальніше, це почати з праймера для очей.

Він дає гладку, м’яку, яскраву вуаль текстури, вдосконалює шкіру та допомагає створити ці м’які, мрійливі риси Бембі,

– пояснює візажист Джо Бейкер.

Підведіть вії

Відкрите око є основою лялькового погляду, тож для такого макіяжу слід взяти лайнер та нанести його на верхню лінію вій так, щоб між ними не залишилося світлих місць.

Щоб зробити вії густішими та максимально відкрити очі, бажано використовувати засіб коричневого кольору та розтушувати його, щоб створити димчастий ефект.

Коричневий колір додає додаткового шарму, оскільки цей тон виглядає м’яким і ніжним,

– каже Бейкер.

Як виглядають лялькові очі: дивіться фото

Створіть тінь

Підсвічування повік нейтральним тоном створить ідеальний ефект. Хоча це необов’язковий крок, правильне нанесення тіней може допомогти створити потрібну форму ока, округлюючи його.

Підкресліть повіку більш світлим кольором, наприклад, шампанським або світло-персиковим. Далі використовуйте більш м’який приглушений коричневий, щоб створити округлу складку,

– радить візажистка Мелані Інглессіс.

Висвітліть ватерлінію

Ця проста маніпуляція може допомогти ще більше розширити очі.

Нанесіть бежеву підводку на внутрішню частину вашої ватерлінії, щоб підкреслити округлу форму широко розкритих очей. Це ідеальний трюк, який зробить очі більш відкритими та великими, особливо якщо вони мають мигдалеподібну форму,

– ділиться Джо Бейкер.

Додайте туш

Для фінального результату достатньо просто нанести кілька шарів коричневої або чорної туші, залежно від кольору волосся. Так погляд буде максимально відкритим та промовистим.