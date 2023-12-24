Як зробити ідеальний макіяж на Новий рік та якими порадами не варто нехтувати, щоб виглядати бездоганно, 24 Канал ексклюзивно дізнався у візажистки Ірини Легкобит.

Як зробити ідеальний мейкап для новорічної ночі

Візажистка Ірина Легкобит переконана, що "ідеальний макіяж на Новий рік – це той, що підходить саме вам". Тож для того, щоб мати бездоганний вигляд, експертка радить:

Скласти для себе повний образ.

Загальне уявлення про те, як саме ви хочете виглядати у новорічну ніч, допоможе визначитися з тим, який макіяж обрати і які акценти у ньому краще зробити.

Якщо у вас буде яскрава сукня з паєтками, варто додати щось блискуче й у макіяж. Якщо ж брання більш стримане та спокійне, до прикладу в чорному кольорів, можна зробити акцентну стрілку чи виділити губи, якщо ви не проти такого виразного варіанту,

– каже Ірина Легкобит.

Тим же, хто обрав для себе одяг більш пастельних відтінків, білого або молочного, вона радить зробити сяючі очі з розтушованою стрілкою та більш ніжними губами.

Як може виглядати новорічний макіяж: дивіться відео

Прагнете почати рік зі змін? Не обов'язково вдаватися до кардинальних перевтілень. Достатньо зробити невеликий крок – обрати білизну, яка підкреслить індивідуальність та допоможе відчути себе особливою. Український бренд Anabel Arto пропонує великий асортимент, що налічує понад 1000 найменувань, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тож кожна знайде свою ідеальну білизну, що посприяє змінам.

Не нехтувати рум'янцем.

Як пояснює візажистка, рум’янець завжди класно освіжає вигляд та робить його більш натуральним та яскравим. Щоб виглядати ідеально у Новий рік цією деталлю важливо не нехтувати.

Приділити увагу тону обличчя.

Ірина Легкобит радить подбати про гарний тон обличчя у новорічну ніч. Ця деталь дозволить зробити шкіру глянцевою та виглядати максимально свіжо.

До того ж гарний тон – це основа макіяжу, без якої будь-які навіть ідеально виконані елементи не матимуть бездоганного вигляду.