Як зробити ідеальний макіяж на Новий рік та якими порадами не варто нехтувати, щоб виглядати бездоганно, 24 Канал ексклюзивно дізнався у візажистки Ірини Легкобит.
Як зробити ідеальний мейкап для новорічної ночі
Візажистка Ірина Легкобит переконана, що "ідеальний макіяж на Новий рік – це той, що підходить саме вам". Тож для того, щоб мати бездоганний вигляд, експертка радить:
Скласти для себе повний образ.
Загальне уявлення про те, як саме ви хочете виглядати у новорічну ніч, допоможе визначитися з тим, який макіяж обрати і які акценти у ньому краще зробити.
Якщо у вас буде яскрава сукня з паєтками, варто додати щось блискуче й у макіяж. Якщо ж брання більш стримане та спокійне, до прикладу в чорному кольорів, можна зробити акцентну стрілку чи виділити губи, якщо ви не проти такого виразного варіанту,
– каже Ірина Легкобит.
Тим же, хто обрав для себе одяг більш пастельних відтінків, білого або молочного, вона радить зробити сяючі очі з розтушованою стрілкою та більш ніжними губами.
Як може виглядати новорічний макіяж: дивіться відео
Не нехтувати рум'янцем.
Як пояснює візажистка, рум’янець завжди класно освіжає вигляд та робить його більш натуральним та яскравим. Щоб виглядати ідеально у Новий рік цією деталлю важливо не нехтувати.
Приділити увагу тону обличчя.
Ірина Легкобит радить подбати про гарний тон обличчя у новорічну ніч. Ця деталь дозволить зробити шкіру глянцевою та виглядати максимально свіжо.
До того ж гарний тон – це основа макіяжу, без якої будь-які навіть ідеально виконані елементи не матимуть бездоганного вигляду.