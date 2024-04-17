Знадобиться єдиний засіб: як зробити повний макіяж за допомогою лише помади

Помада робить макіяж завершеним, доповнює образ необхідним штрихом та кольоровим акцентом, освіжає його.

Одна за допомогою цього косметичного засобу можна нафарбувати не тільки губи, але й все обличчя. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Як зробити макіяж лише за допомогою помади

У своєму тікток блогерка @taontm показала, як правильно виконати монохромний образ у червоно-рожевих тонах. Все, що знадобиться з декоративної косметики, – це помада улюбленого відтінку.

Почніть з того, що підготуйте шкіру до нанесення мейкапу і скористайтесь звичною тональною основою. Далі беріться за помаду. Звісно, не варто брати дуже темний чи занадто яскравий колір. Найкраще зупинитися на природному відтінку, який робить губи не активним акцентом, а просто підкреслює їх.

Як зробити макіяж тільки помадою: дивіться відео

Щоби виконати контурування, нанесіть продукт з боків на перенісся, підкресліть ним кінчик носа згори та знизу, зробіть акценти на кутах чола, підведіть верхнє і нижнє повіко із зовнішнього боку та акцентуйте вилиці й виступ підборіддя. Звісно, нанесіть помаду і на губи.

Після цього акуратно розтушуйте помаду. Там, де вона виконує роль контурингу, робіть це сильніше, а на очах залиште косметику більш яскравою.

Насамкінець трошки припудріть обличчя поверх помади й монохромний образ готовий. Результат потім можна закріпити за допомогою спрею-фіксатора.