Робота з дому дає основу перевагу – ви заощаджуєте час, який зазвичай потрібно витрачати на те, аби доїхати до офісу. Нічим іншим він не відрізняється, хіба що вашим офісом стає помешкання. Тому важливо, аби такий вид роботи не перетворився на тягар. 24 Канал зібрав для вас найкращі поради, які дозволять ефективно працювати віддалено.

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Щоб робота не стала тягарем

Найперше, про що варто пам'ятати – ваша робота не змінюється, якщо ви не працюєте з офісу. Тому дайте чітко зрозуміти своїм рідним, що той факт, що ви працюєте віддалено, аж ніяк не змінює того, що протягом певного часу ви працюєте і вас не варто відволікати.

Для того, аби робота з дому не стала тягарем, потрібно чітко структуризувати її для себе. Коли ви працюєте з офісу, то ваша робота закінчується тоді, коли ви покидаєте своє робоче місце. Вдома ж існує спокуса попрацювати додаткові години і часто це не надто нормовано. Тому ніколи не забувайте про структуризацію – ви працюєте до певної години і все.

Протягом робочого дня не забувайте робити перерви, аби випити часу чи просто дати очам відпочити від комп'ютера та розім'яти м'язи. Крім того, не забувайте про повноцінну обідню перерву, адже їсти за комп'ютером під час роботи – шкідливо для вас.

І головне – не відчувайте сором за те, що ви працюєте вдома, а ваші колеги в офісі. Це ніяк не знижує вашої ефективності, а, можливо, навпаки підвищує її, бо ви працюєте у комфортному для себе середовищі.

Як організувати робоче місце

Не варто організовувати своє робоче місце у спальні. Ця кімната для сну та відпочинку і аж ніяк не для роботи.

На робочому місці ви можете розмістити рослини (кактус), свічки та різні дрібнички, які створять затишну атмосферу, заспокоюватимуть вас або ж допомагатимуть зосереджуватися.

Робота, відпочинок, дім та хобі – де б не була сучасна жінка, важливо, щоб вона почувалася комфортно та впевнено. Саме тому виробник спідньої білизни Anabel Arto пропонує широкий асортимент товарів, які підійдуть як для романтичної вечері, так і для активних вихідних.