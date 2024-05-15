Як повернути волоссю блиск: простий лайфхак для розкішного вигляду

Часто під дією різних факторів волосся втрачає свій природний блиск. Однак розчаровуватися не варто. Повернути його доволі легко.

Який лайфхак допоможе знову зробити волосся блискучим і що для цього знадобиться, розповідаємо далі.

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Як зробити волосся блискучим

На блиск волосся впливає стан кутикули – шару кератинових лусочок, які лежать одна на одній. Чим щільніше розташовані ці лусочки у волосині, тим сильніше блищать пасма, адже гладкий "панцир" краще відбиває світло.

Тепло і пар, що впливають на волосся під час миття, підіймають лусочки кутикули. У цьому немає нічого поганого — тільки так всередину стрижня може проникнути необхідна йому волога. Однак, якщо лусочки не опустяться на місце, то корисні речовини так само легко покинуть волосся, а блиск так і не з'явиться через нерівну поверхню верхнього шару.

Щоб уникнути цього і зберегти волосся здоровим та блискучим, слід промивати його холодною водою протягом п'яти секунд після закінчення миття.

Низька температура закриє кутикулу, а регулярні холодні ополіскування зроблять волосся сильним, здоровим і блискучим.

Корисні поради для блиску волосся

Крім ополіскування холодною водою, підтримати блиск волосся можуть й інші способи.

До прикладу, раз на два тижні використовуйте шампунь глибокого очищення – він допоможе видалити залишки засобів для укладки, які з часом накопичуються у волоссі та зробить його сильнішим та блискучішим.

Також користуйтеся незмивним кондиціонером – з віком у волоссі стає менше ліпідів, які "склеюють" лусочки кутикули, і він здатний їх замінити.

Разом з тим корисним буде сон на шовкових або атласних наволочках – тертя волосся об бавовну може підіймати лусочки, що призводить до зникнення блиску.

Не зайвим буде і користування щіткою з кабанячою щетиною – це чудовий інструмент, що дає змогу розподілити натуральні олії по волоссю, тим самим надаючи йому блиску.

На додачу для закріплення ефекту раз на два тижні можна робити маску для глибокого зволоження волосся. Це покращить його стан та зовнішній вигляд.