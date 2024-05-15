Какой лайфхак поможет снова сделать волосы блестящими и что для этого понадобится, рассказываем далее.

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Как сделать волосы блестящими

На блеск волос влияет состояние кутикулы – слоя кератиновых чешуек, которые лежат друг на друге. Чем плотнее расположены эти чешуйки в волосе, тем сильнее блестят пряди, ведь гладкий "панцирь" лучше отражает свет.

Тепло и пар, воздействующие на волосы во время мытья, поднимают чешуйки кутикулы. В этом нет ничего плохого – только так внутрь стержня может проникнуть необходимая ему влага. Однако, если чешуйки не опустятся на место, то полезные вещества так же легко покинут волосы, а блеск так и не появится из-за неровной поверхности верхнего слоя.

Чтобы избежать этого и сохранить волосы здоровыми и блестящими, следует промывать их холодной водой в течение пяти секунд после окончания мытья.

Низкая температура закроет кутикулу, а регулярные холодные ополаскивания сделают волосы сильными, здоровыми и блестящими.

Полезные советы для блеска прядей

Кроме ополаскивания холодной водой, поддержать блеск волос могут и другие способы.

К примеру, раз в две недели используйте шампунь глубокой очистки – он поможет удалить остатки средств для укладки, которые со временем накапливаются в волосах и сделает их более сильными и блестящими.

Также пользуйтесь несмываемым кондиционером – с возрастом в волосах становится меньше липидов, которые "склеивают" чешуйки кутикулы, и он способен их заменить.

Вместе с тем полезным будет сон на шелковых или атласных наволочках – трение волос о хлопок может поднимать чешуйки, что приводит к исчезновению блеска.

Не лишним будет и пользование щеткой с кабаньей щетиной – это замечательный инструмент, позволяющий распределить натуральные масла по волосам, тем самым придавая им блеск.

В дополнение для закрепления эффекта раз в две недели можно делать маску для глубокого увлажнения волос. Это улучшит их состояние и внешний вид.