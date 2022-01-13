Більшість робіт мешканка ОАЕ регулярно публікує у своєму інстаграмі randahaddadin. На Ранду вже підписані понад 200 тисяч людей. Звісно, жінка також створює картини на полотні. Але одна з її "візитівок" – саме малюнки на тілі.

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Фото інстаграм randahaddadin

Мої картини – це мій візуальний щоденник. Терапевтична подорож постійного самопізнання, яка надихається моїми внутрішніми демонами та мріями. Інколи на малюнки впливає натхнення містами та загалом міським контекстом, людьми та модою, – розповідає Ранда.

Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Можна тільки уявити, як нелегко малювати на шкірі. Але Ранда вміло справляється з цим викликом. Під час роботи жінка використовує ручки та фарби: так на її ногах постають цілі міста, химерні візерунки, різноманітні квіти й навіть невеличкі портрети. Інколи жінка створює малюнки для своїх подруг.

Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Найприкріше те, що вся ця краса – тимчасова. Один малюнок зникає, але тоді з’являється інший. Всі ці картини існують лише на фотографіях.

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Хоча деякі "сюжети" жінка перемальовує на полотно чи продає іншим компаніям.

Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Ранда співпрацювала з багатьма відомими брендами. У її портфоліо – Armani, Dior, Yves Saint Laurent, а також видання Vogue. Більше робіт талановитої художниці можете переглянути у неї в інстаграмі.