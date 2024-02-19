Які колготи будуть у тренді цієї весни та допоможуть вам стильно виглядати, розповідаємо далі.

До теми Особливий акцент в образі: на що звернути увагу при виборі колготок

Червоні колготи

Кольорові колготи є одним із трендів моди останніх сезонів. Їх часто можна бачити на подіумах модних показів. Зокрема популярними є червоні моделі.

У поєднанні зі спідницями або сукнями вони можуть додати сміливої та стильної нотки до вашого образу. Такі колготи створюють контрастність з одягом чорного, білого, кольорового чи нейтрального відтінків.

Як виглядають трендові колготи: дивіться фото

Колготи в горошок

Колготи в горошок у 2024 році будуть трендом у модній індустрії. Вони додають грайливості та стилю до будь-якого вбрання.

Варто відзначити, що принт у горошок буде актуальний не лише на колготах. Загалом у новому сезоні варто звернути на нього увагу.

Як виглядають трендові колготи: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Білі колготи

Білі колготи є одним з трендів моди останніх років. Вони стали популярними серед багатьох жінок, оскільки додають свіжого вигляду до будь-якого образу.

Білі колготи можна поєднувати з різним одягом – від суконь і спідниць до шортів і джинсів. Вони також ідеально підходять для весняного та літнього сезонів.

Як виглядають трендові колготи: дивіться фото

Колготи в сітку

Колготки в сітку є популярним трендом, який з'явився торік і продовжить триматися й у 2024 році. Цей варіант можна використати для створення особливого образу, додаючи сексуальності та стилю до свого вигляду.

Як виглядають трендові колготи: дивіться фото

Колготки в сітку доступні в різних варіаціях, таких як тонка сітка, груба сітка, з візерунками або без них. Їх можна поєднувати з спідницями, шортами, сукнями або навіть носити під джинсами для стильного акценту.