Можуть створити дивакуватий образ: які кольори в одязі краще не поєднувати між собою

Насправді не існує остаточного списку кольорів, які ніколи не слід поєднувати в одязі, оскільки особистий стиль і модні тенденції можуть сильно відрізнятися від того, що радять стилісти чи дизайнери.

Однак деякі комбінації все ж можуть конфліктувати або бути не дуже привабливими для очей. Про поєднання яких відтінків йдеться, розповідаємо далі.

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Коричневий та чорний

Коричневий та чорний колір одягу часто не рекомендують поєднувати, оскільки ці кольори можуть бути дуже важкими для гармонійного вигляду.

Чорний колір володіє дуже темним відтінком, тоді як коричневий може мати теплі або холодні відтінки. Ці два кольори можуть конкурувати між собою, створюючи погане співвідношення. Однак, з правильними аксесуарами та відтінками, таке поєднання все ж може виглядати стильно.

Як виглядає таке поєднання кольорів: дивіться фото

Синій та чорний

Звісно категоричної заборони на поєднання цих кольорів немає. Однак все ж стилісти та дизайнери радять уникати чорного та насиченого синього кольору. В деяких культурах чорний вважається символом смерті й суперечностей, а синій, навпаки, символізує життя та процвітання. Тому поєднання цих кольорів може викликати негативні асоціації.

Як виглядає таке поєднання кольорів: дивіться фото

Червоний та зелений

Червоний та зелений не радять поєднувати між собою, оскільки вони суперечать кольоровому колесу. Вони знаходяться на протилежних боках кольорового спектра, однак різні відтінки цих кольорів все ж таки можуть інколи гармонійно виглядати один з одним.

Як виглядає таке поєднання кольорів: дивіться фото

Зелений та помаранчевий

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Насправді зелений і помаранчевий можна поєднувати разом у різних комбінаціях. Особливо якщо мова йде про гармонійні відтінки. В природі, наприклад, часто можна побачити зелене листя на фоні помаранчевого сонця або квіток. Також це може бути дуже модною комбінацією.

Однак варто уникати поєднання яскравих відтінків помаранчевого з насиченими та холодними варіантами зеленого.

Як виглядає таке поєднання кольорів: дивіться фото

Фіолетовий та жовтий

Фіолетовий та жовтий не можна поєднувати через їх великий контраст між собою.

Як виглядає таке поєднання кольорів: дивіться фото

При їх поєднанні виникає візуальне нестикування, яке неприємно сприймається очима. Краще не змішувати ці два варіанти кольорів, щоб уникнути дивакуватого та невдалого образу.