24 Канал зібрав добірку різдвяних епізодів улюблених серіалів. Деякі з них ви вже точно бачили, а от деякі можуть стати приємним сюрпризом та познайомити вас з новою захопливою історією.

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Друзі. Всі згадують свої Дні Подяки (8 епізод 5 сезону)

"Друзі" — це точно один з найпопулярніших серіалів всіх часів. Він має безліч різдвяних епізодів, але перевершити "Всі згадують свої Дні Подяки" важко.

У цій серії друзі згадують Дні Подяки й курйозні ситуації, пов'язані з цим святом. До прикладу, у юності цього дня Чендлер образив Моніку і та довгий час мріяла про помсту. А Джої якось примудрився влізти головою в індичку і застрягти в ній.

Як я зустрів вашу маму. Slapsgiving (3 сезон, 9 серія)

Це ще одна класика серіального світу, що розповідає про трьох юнаків, які намагаються влаштовувати своє особисте життя. У цьому епізоді наближається День подяки. Він стане першим для Маршалла і Лілі в якості подружньої пари, тож вони вирішили ретельно підготуватися до цієї дати. А Маршалл починає рахувати час до наступного ляпаса від Барні.

Кінь БоДжек. Різдвяне бажання Сабріни

Це американський анімаційний трагікомедійний серіал про колишню зірку шоу-бізнесу, антропоморфного коня БоДжека. Шоу набуло шаленої популярності та навіть увійшло в топ-100 найкращих серіалів 21 століття.

У різдвяному випуску головний герой разом зі своїм другом Тоддом переглядатимуть старі різдвяні випуски першого шоу БоДжека "Horsin' Around".

Шерлок. Бридка наречена

Британський серіал про найвідомішого детектива світу — Шерлока Голмса також має свій спеціальний святковий епізод. “Бридка наречена” переносить глядачів в альтернативну реальність, у вікторіанську епоху, кінця XIX століття.

За сюжетом, у 1895 році в будинок Холмса приходить інспектор Лестрейд. Він розповідає Холмсу і Ватсону загадковий випадок: Емілія Ріколетті, хвора на сухоти наречена містера Ріколетті, стріляла по вуличних перехожих зі свого балкона, а потім застрелилась. Пізніше, того ж вечора, мiстер Ріколетті зіткнувся з Емiлiєю, яка застрелила його, перш ніж зникнути в тумані. Заінтригований, тим, що Емілія пережила власне самогубство, Холмс береться за справу.

Чорне дзеркало. Біле Різдво

"Чорне дзеркало" — це безперечно один з улюблених серіалів всіх поціновувачів наукової фантастики. Святковий випуск шоу складається з 3 новел. Однак у центрі історії постають двоє головних героїв — Метт і Джо. Вони опиняються замкненими у віддаленій хатині під час сильної сніжної бурі. Очікуючи її закінчення, чоловіки починають ділитися своїми історіями життя, які розгортаються через серію взаємопов’язаних епізодів. Поступово з’ясовується, що і в Метта, і в Джо є темні секрети, і вони заплуталися в складній павутині наслідків.