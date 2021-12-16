У яких країнах найбільше споживають вино: цікаві факти

За даними Міжнародної організації виноградарства та виноробства (OIV), у 2020 році люди спожили близько 234 мільйонів гектолітрів вина (23,4 мільярда літрів; в 1 гектолітрі – 100 літрів). Це на 3% менше, ніж у попередньому році.

Загалом світове споживання вина впало до найнижчого рівня з 2002 року. На це, звісно ж, вплинула пандемія Covid-19. Утім, представники OIV закликають обережно ставитися до цих даних, адже вони досить приблизні.

Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею

Якщо оцінювати конкретні країни, то не все так однозначно. До прикладу, в Італії, Німеччині, Великій Британії, навпаки, почали більше його вживати. "Жорстке" падіння зафіксували у Китаї. Цікаво, що найбільше постраждали ігристі вина. Виняток – Prosecco.

Топ 10 країн, де найбільше споживають вино

США – 3,3 мільярда літрів (на рівні 2019 року);

Франція – 2,47 мільярда літрів (на рівні 2019 року);

Італія – 2,45 мільярда літрів (ріст на 7,5%);

Німеччина – 1,98 мільярда літрів (ріст на 0,2%);

Велика Британія – 1,33 мільярда літрів (ріст на 2,2%);

Китай – 1,24 мільярда літрів (падіння на 17,4%);

Росія – 1,03 мільярда літрів (ріст на 3%);

Іспанія – 960 мільйонів літрів (падіння на 6,8%);

Аргентина – 940 мільйонів літрів (ріст на 6,5%);

Австралія – 570 мільйонів літрів (падіння на 3,7%).

Як змінилося споживання вина у світі з роками у гекталітрах / Скриншот OIV

Популярність вин в Україні росте

За даними опитування, яке організувала Соціологічна група "Рейтинг", 66% українців вживають алкогольні напої. Зокрема, найпопулярнішим є вино: його полюбляють 36% опитаних.

Цікаво, що воно користується популярністю серед людей різних вікових категорій від 18 років. Також жінки вдвічі частіше вживають вино, ніж чоловіки. А найчастіше його смакують на Заході та у Центрі України.

Опитування проводили 25-27 квітня 2021 року за допомогою телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Загалом опитали 1500 людей з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,5%.

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Звісно, Україні ще далеко до такого рівня споживання вина, який фіксують у США, Франції, Італії тощо. Однак останніми роками ми спостерігаємо позитивну тенденцію: серед українців зростає зацікавленість у якісних вітчизняних винах, які можуть позмагатися зі знаменитими європейськими аналогами. Смакувати своє – це чудово.