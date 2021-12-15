У яких винах можна відчути аромат ананаса: розповідає сомельє

Готуйте носи та рецептори, пані та панове, бо ми знову поговоримо про аромати у вині. Сьогодні наша тема – ананас. Так, він дійсно має особливий аромат. І ви не помиляєтесь, якщо відчуваєте його у келиху!

Якщо ви таки "спіймали" аромат ананаса у вині, це не завжди означає, що з нього виробили або його додали у вино. Хоч ананасові вина існують, але ми зараз не про них.

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Весь секрет в ефірній олії

Річ у тім, що виноград містить ефірні олії, і саме їх наявність надає вину різноманітних фруктових ароматів. За пахощі ананасу відповідає в першу чергу етилбутират, або масляний ефір, (у чистому вигляді з нього навіть виготовляють так звану “ананасну есенцію”). Часто-густо ананас можна зустріти у вині у компанії з бананом, динею, гуаявою, манго та навіть пасифлорою. То ж не дивуйтесь!

Ананас – тропічний фрукт, соковитий, солодкий, але він з приємною кислинкою та дещо пікантним смаком. Аромат ананаса солодший, ніж у цитрусових, але водночас у ньому відчувається більше свіжості та менше солодощів, ніж у кісточкових фруктах – таких, наприклад, як персик чи абрикос. Підсумуємо, аромат ананаса – екзотичний, пікантний, солодкий та свіжий.

Які вина зазвичай містять аромати ананасу

Насамперед – зрілі білі вина, наприклад, Рислінги, особливо Рислінги пізнього збору, наприклад, з німецького Мозелю. Також Шардоне з Нового Світу – зрілі, витримані каліфорнійські з долини Напа чи "дорослі" чилійськи з долини Лейда.

Аромат ананаса можна відчути у багатьох білих винах / Фото Сомельє в зелених штанях

Відчути ананас ви зможете і в ароматі Сотернів – солодких вин з регіону Грав у Бордо, які зроблені з так званого "ботритизованого" винограду. Виноград сорту Семільйон, Совіньйон Блан та Мюскадель, що під впливом "Шляхетної плісняви", ботритиса, майже перетворюється на родзинки та надає Сотерну концентрованого, насиченого аромату та смаку.

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Поки ви ще не побігли шукати вина з ароматом ананасу на полицях улюбленої винної крамниці, Сомельє в зелених штанях бажає вам приємної дегустації та нових відкриттів!