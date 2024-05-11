Про набряки та втому обличчя можна забути: вечірній догляд, що гарантує свіжий вигляд зранку

Під час нічного відпочинку шкіра відновлюється і заспокоюється. Однак, якщо вечірній догляд за шкірою неправильний, то вранці замість свіжого вигляду можна отримати набряки та втомлене обличчя.

Якою має бути вечірня рутина, щоб чудово прокинутися і на ранок побачити сяюче та гладеньке обличчя, розповідаємо далі.

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Демакіяж та очищення

Перше правило вдалого вечірнього догляду – це видалення макіяжу й очищення шкіри.

Пінки та гелі можуть не впоратися з видаленням продуктів декоративної косметики, тож почніть очищення з міцелярної води або гідрофільної олії, особливо якщо ви використовували стійку косметику або сонцезахисні засоби.

Після демакіяжу використовуйте пінку або гель для вмивання, щоб остаточно очистити шкіру та підготувати її для догляду і відпочинку.

Тонізування

Тоніки та лосьйони розкривають пори й слугують провідниками для наступних етапів догляду. Важливо вибирати продукти без спирту, щоб уникнути пересушування шкіри та заспокоїти її.

Активні речовини

Кислоти й ретинол допомагають боротися з акне і запаленнями, але підвищують чутливість шкіри до УФ-випромінювання. Тож такі засоби рекомендується використовувати перед сном. Гарним варіантом також можуть бути нічні маски з фруктовими кислотами, які надають шкірі сяйва і відпочилого вигляду.

Крем чи сироватка

Зволожувальний крем чи легка сироватка – важливі компоненти догляду, що забезпечують відновлення та насичення шкіри. Завдяки цьому етапу обличчя отримає все необхідне зволоження та живлення і на ранок виглядатиме бездоганно.