Додадуть пару років навіть наймолодшим: які відтінки волосся старять жінок

Весна вже починає набирати обертів, а це означає, що прийшов сезон змін. Це чудовий час для нових зачісок та кольору волосся.

Однак у цьому процесі варто знати, які відтінки можуть змінити зовнішність у гірший бік та постарити. Які кольори здатні додати жінці віку, розповідаємо далі.

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Чорний з синім пігментом

Перш за все відмовитися варто від чорного, особливо того, що з синім пігментом. Як каже колористка Ірина Моравська, жодну жінку ще такий відтінок не освіжив. Чорний колір з синім пігментом додає віку, оскільки підкреслює будь-які ознаки сивини або зморшкуваті лінії на обличчі.

Як виглядає такий відтінок: дивіться фото

Холодні відтінки

Якщо ви володарка довгого пористого волосся, тоді не варто обирати холодні відтінки. На такому волоссі вони будуть виглядати матово і без блиску. Цілком можливо, що холодний відтінок фарби на кучерявому волоссі робитиме вас старішою. Колір може виглядати не природно, або не гармоніювати з тоном шкіри, що також може додавати кілька зайвих років, наголошує експертка.

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Як виглядає такий колір: дивіться фото

Стиглі баклажанові та вишневі кольори

Колористка рекомендує не використовувати відтінки баклажанові й вишневі кольори. За її словами, вони не пасують молодим дівчатам.

Як виглядають ці відтінки: дивіться фото

Баклажановий колір волосся може виглядати стильно та елегантно, але деяким людям цей колір може додати певної візуальної ваги та віку. Він також може старити залежно від типу зовнішності, тому підбираючи такий колір варто проконсультуватися з фахівцем.

Вишневий же відтінок може бути молодіжним і веселим вибором, але він також може зробити старшими деяких людей залежно від їхнього тону шкіри.