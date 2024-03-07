Однако в этом процессе следует знать, какие оттенки могут изменить внешность в худшую сторону и состарить. Какие цвета способны добавить женщине возраста, рассказываем далее.

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Черный с синим пигментом

Прежде всего отказаться стоит от черного, особенно того, что с синим пигментом. Как говорит колористка Ирина Моравская, ни одну женщину еще такой оттенок не освежил. Черный цвет с синим пигментом добавляет возраста, поскольку подчеркивает любые признаки седины или морщинистые линии на лице.

Как выглядит такой оттенок: смотрите фото

Холодные оттенки

Если вы обладательница длинных пористых волос, тогда не стоит выбирать холодные оттенки. На таких волосах они будут выглядеть матово и без блеска. Вполне возможно, что холодный оттенок краски на вьющихся волосах будет делать вас старше. Цвет может выглядеть не естественно, или не гармонировать с тоном кожи, что также может добавлять несколько лишних лет, отмечает эксперт.

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Как выглядит такой цвет: смотрите фото

Спелые баклажановые и вишневые цвета

Колористка рекомендует не использовать оттенки баклажановые и вишневые цвета. По ее словам, они не подходят молодым девушкам.

Как выглядят эти оттенки: смотрите фото

Баклажанный цвет волос может выглядеть стильно и элегантно, но некоторым людям этот цвет может добавить определенного визуального веса и возраста. Он также может старить в зависимости от типа внешности, поэтому подбирая такой цвет стоит проконсультироваться со специалистом.

Вишневый же оттенок может быть молодежным и веселым выбором, но он также может сделать старше некоторых людей в зависимости от их тона кожи.