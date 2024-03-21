Їм більше не місце у косметичці: яких доглядових засобів варто позбутися

Індустрія краси не стоїть на місці й постійно розвивається, тож деякі засоби втрачають свою актуальність. На заміну їм приходять нові косметичні продукти, що дивують своїми властивостями.

Яким доглядовим та косметичним засобам більше не місце на вашій поличці та якими альтернативами замінити улюблені, але застарілі продукти, розповідаємо далі.

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Жорсткий скраб для обличчя

Тверді та гострі скраби дряпають ніжну шкіру обличчя, залишають на ній мікротравми. А при активних запаленнях такі засоби можуть навіть погіршити ситуацію, розносячи зараження по всьому обличчю. Крім того, безпосередньо відлущувальні властивості таких продуктів залишають бажати кращого.

Замість жорстких засобів, яким більше не місце у сучасній косметичні, краще використовувати пілінги-скатки, гелі, маски й сироватки на основі кислот і ензимів. Якщо ж до душі саме формат скрабу, надавати перевагу бажано м'яким продуктам з дрібними й гладенькими відлущувальними частинками.

Жорсткі скраби можуть нашкодити шкірі / Фото Freepik

Сироватки з гіалуроновою кислотою

Сироватки з гіалуроновою кислотою успішно утримують вологу, створюючи видимість здорової, немов "наповненої" зсередини шкіри. Однак магія зазвичай минає після першого вмивання, бо гіалуронова кислота працює у верхніх шарах епідермісу, не даючи практично нічого в довгостроковій перспективі.

Звісно, навіть поверхневе зволоження – це непогано, проте зараз існують більш ефективні альтернативи. До прикладу, гіалуронова кислота добре доповнює косметичні активи, тож просто обирайте потрібний залежно від потреб шкіри.

Хочеться однорідного і блискучого кольору обличчя, зменшення пігментації? Зверніть увагу на баночку з гіалуроновою кислотою та вітаміном С. Гіалуронова кислота в поєднанні з пептидами зміцнює "каркас" шкіри, робить її більш гладкою, допомагає впоратися з дрібною сіточкою зморшок.

Сироватки ж з гіалуроновою кислотою та антиоксидантами допоможуть протистояти зовнішнім подразнювальним факторам (ультрафіолет, брудне повітря тощо).

Сироватку краще доповнити іншими засобами / Фото Freepik

Матова рідка губна помада

Рідкі матові помади не втрачають популярності не один рік. Це й не дивно, адже вони ефектні та стійкі. Однак є значний мінус – часто вони зовсім некомфортні.

За "оксамитові" губи іноді доводиться розплачуватися відчуттям стягнутості, сухості та великою кількістю зволожувальних бальзамів. Також деякі рідкі матові помади тріскаються, буквально відвалюючись з губ шматками.

Існує великий вибір альтернативних помад / Фото Freepik

І якщо раніше такий дискомфорт міг бути компромісом з перевагами цих помад, то сьогодні існують засоби з "пудровим" ефектом, які наносяться дуже тонко і створюють ефект зацілованих губ.

Такими помадами не завжди можна промальовувати ідеальний контур, але ним можна пожертвувати заради відчуття комфорту. А ще такі помади легко наносити навіть без дзеркала.