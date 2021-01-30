Язик замість очей або банан замість обличчя: добірка найдивніших мейкапів

Мімі Чой прославилася своїми гіперреалістичними роботами. Вона малює на обличчі та тілах різні дуже реалістичні ілюзії.

Джерело: інстаграм сторінка @mimles

Мімі Чой зазначає, що ввібрала європейську й азійську культури.

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Хто така Мімі Чой?

Мімі Чой народилася в азійському місті Макао, колишній португальській колонії. У 90-х роках батьки перевезли Чой до канадського міста Ванкувера. У 2014 році вона закінчила Blanche Macdonald Centre, головну канадську школу з мистецтва макіяжу та зачісок.

У її інстаграмі понад мільйона підписників, а у листопаді 2018 року вона запустила колекцію макіяжу в колаборації з американською маркою Mehron Beauty.

Круті роботи Мімі Чой

Мімі Чой надихають роботи нідерландського графіка Мауріца Корнелиса Ешера, який відомий своїми літографіями в стилістиці логічного парадокса. Також роботи Сальвадора Далі.

Але у таланті Чой є не тільки позитивні джерела натхнення. Дівчина зазначає, що страждає розладами сну, а деякі її роботи – це відображення нічних кошмарів і галюцинацій.

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