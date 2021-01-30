Язык вместо глаз или банан вместо лица: подборка самых странных мейкапов
Мими Чой прославилась своими гиперреалистическими работами. Она рисует на лице и телах различные очень реалистичные иллюзии.
Источник: инстаграм страница @mimles
Мими Чой отмечает, что впитала европейскую и азиатскую культуры.
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Кто такая Мими Чой?
Мими Чой родилась в азиатском городе Макао, бывшей португальской колонии. В 90-х годах родители перевезли Чой в канадский город Ванкувер. В 2014 году она окончила Blanche Macdonald Centre, главную канадскую школу по искусству макияжа и причесок.
В ее инстаграме более миллиона подписчиков, а в ноябре 2018 года она запустила коллекцию макияжа в коллаборации с американской маркой Mehron Beauty.
Крутые работы Мими Чой
Мими Чой вдохновляют работы нидерландского графика Маурица Корнелиса Эшера, который известен своими литографиями в стилистике логического парадокса. Также работы Сальвадора Дали.
Но в таланте Чой есть не только положительные источники вдохновения. Девушка отмечает, что страдает расстройствами сна, а некоторые ее работы – это отражение ночных кошмаров и галлюцинаций.
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