Известная блогерша из Китая Хэ Юйхун с помощью кистей и косметики может превратиться в известных актеров или персонажей. Как она это делает – смотрите в материале.

Источник: инстаграм @yuyamika7

Талантливый визажист использует свое лицо вместо холста, чтобы превратиться в кого-либо.

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Самые крутые работы Хэ Юйхун

Мона Лиза

Как оживить картину знает Хэ Юйхун. Простыми якобы движениями китаянка превращается в картину итальянского художника Леонардо да Винчи.

Мэрилин Монро

Девушка азиатской внешности с легкостью может превратиться в известную американскую киноактрису – Мэрилин Монро.

Наташа Романова

Черная вдова – это вымышленный персонаж известных комиксов и фильмов от студии Marvel. В фильмах Наташу Романову играет актриса Скарлетт Йоханссон.

На фото ниже Хэ Юйхун в образе Скарлетт Йоханссон.

Альберт Эйнштейн

Выдающийся физик Альберт Эйнтшейн оказался в ХХІ веке с помощью рук визажиста.

Майкл Джексон

Кажется, что Хэ Юйхун может пройтись по улице и ее никто не узнает.

Джонни Депп

Юйхун использовала свое лицо, чтобы превратиться в Джонни Деппа.

Фрида Кало

Образ мексиканской художницы Фриды Кало.