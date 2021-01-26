Джонни Депп, Майкл Джексон и даже Эйнштейн: фантастические перевоплощения одного человека
Известная блогерша из Китая Хэ Юйхун с помощью кистей и косметики может превратиться в известных актеров или персонажей. Как она это делает – смотрите в материале.
Источник: инстаграм @yuyamika7
Талантливый визажист использует свое лицо вместо холста, чтобы превратиться в кого-либо.
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Самые крутые работы Хэ Юйхун
Мона Лиза
Как оживить картину знает Хэ Юйхун. Простыми якобы движениями китаянка превращается в картину итальянского художника Леонардо да Винчи.
Мэрилин Монро
Девушка азиатской внешности с легкостью может превратиться в известную американскую киноактрису – Мэрилин Монро.
Наташа Романова
Черная вдова – это вымышленный персонаж известных комиксов и фильмов от студии Marvel. В фильмах Наташу Романову играет актриса Скарлетт Йоханссон.
На фото ниже Хэ Юйхун в образе Скарлетт Йоханссон.
Альберт Эйнштейн
Выдающийся физик Альберт Эйнтшейн оказался в ХХІ веке с помощью рук визажиста.
Майкл Джексон
Кажется, что Хэ Юйхун может пройтись по улице и ее никто не узнает.
Джонни Депп
Юйхун использовала свое лицо, чтобы превратиться в Джонни Деппа.
Фрида Кало
Образ мексиканской художницы Фриды Кало.
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