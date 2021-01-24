Как видели женщин разные художники: впечатляющая подборка картин
Женщины не раз становились музами для многих композиторов, скульпторов и художников. В сети есть множество интересных работ современных художников, изображающие женщин разных эпох, народов, национальности и возраста.
Женские образы в картинах художников собраны в инстаграме @womanbeauty_art.
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Работы Ан Хи
Современный китайский художник Ан Хи в 1957 году нарисовал женщину в саду, которая выглядит очень реалистично. Некоторые его работы выглядят как фотографии.
Роберт Хэган: женщины на фоне природы
Австралийский художник Роберт Хэган изобразил двух женщин, которые вышли на прогулку в теплый весенний день.
Работа от итальянского художника Пино Дайэн
Работы итальянского художника Пино Даена – это гимн чистой женственности, чувственной, нежной и бесконечно прекрасной.
Будто фото, работа от Джани Стрина
Работы от американского художника
Даниэль Герхартц – современный американский художник. Он изображал загадочных женщин на фоне которых либо шумных ресторан, либо бурный океан.
Экзотические женщины в картинах Виктории Стояновой
Карл Банг, 1935 год
Карл Банг – современный американский художник китайского происхождения. Почти все его работы посвящены женщинам из разных эпох, миров и разных возрастов.
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