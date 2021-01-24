Женщины не раз становились музами для многих композиторов, скульпторов и художников. В сети есть множество интересных работ современных художников, изображающие женщин разных эпох, народов, национальности и возраста.

Женские образы в картинах художников собраны в инстаграме @womanbeauty_art.

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Работы Ан Хи

Современный китайский художник Ан Хи в 1957 году нарисовал женщину в саду, которая выглядит очень реалистично. Некоторые его работы выглядят как фотографии.

Роберт Хэган: женщины на фоне природы

Австралийский художник Роберт Хэган изобразил двух женщин, которые вышли на прогулку в теплый весенний день.

Работа от итальянского художника Пино Дайэн

Работы итальянского художника Пино Даена – это гимн чистой женственности, чувственной, нежной и бесконечно прекрасной.

Будто фото, работа от Джани Стрина

Работы от американского художника

Даниэль Герхартц – современный американский художник. Он изображал загадочных женщин на фоне которых либо шумных ресторан, либо бурный океан.

Экзотические женщины в картинах Виктории Стояновой

Карл Банг, 1935 год

Карл Банг – современный американский художник китайского происхождения. Почти все его работы посвящены женщинам из разных эпох, миров и разных возрастов.