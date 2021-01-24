Жінки не одноразово ставали музами для багатьох композиторів, скульпторів і художників. У мережі є безліч цікавих робіт сучасних художників, які зображують жінок різних епох, народів, національності та віку.

Жіночі образи в картинах художників зібрані у інстаграмі @womanbeauty_art.

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Роботи Ан Хі

Сучасний китайський художник Ан Хі у 1957 році намалював жінку в саду, яка виглядає дуже реалістично. Деякі його роботи виглядають як фотографії.

Роберт Хеган: жінки на фоні природи

Австралійський художник Роберт Хеган зобразив двох жінок, які вийшли на прогулянку у теплий весняний день.

Робота від італійського художника Піно Даєн

Роботи італійського художника Піно Даєна – це гімн чистої жіночності, чуттєвої, ніжної та нескінченно прекрасної.

Ніби фото, робота від Джані Стрина

Роботи від американського художника

Даніель Герхартц – сучасний американський художник. Він зображував загадкових жінок, на фоні яких або шумний ресторан, або бурхливий океан.

Екзотичні жінки у картинах Вікторії Стоянової

Карл Банг, 1935 рік

Карл Банг – сучасний американський художник китайського походження. Майже всі його роботи присвячені жінкам з різних епох, світів і різних вікових категорій.