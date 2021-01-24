Як бачили жінок різні художники: вражаюча добірка картин
Жінки не одноразово ставали музами для багатьох композиторів, скульпторів і художників. У мережі є безліч цікавих робіт сучасних художників, які зображують жінок різних епох, народів, національності та віку.
Жіночі образи в картинах художників зібрані у інстаграмі @womanbeauty_art.
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Роботи Ан Хі
Сучасний китайський художник Ан Хі у 1957 році намалював жінку в саду, яка виглядає дуже реалістично. Деякі його роботи виглядають як фотографії.
Роберт Хеган: жінки на фоні природи
Австралійський художник Роберт Хеган зобразив двох жінок, які вийшли на прогулянку у теплий весняний день.
Робота від італійського художника Піно Даєн
Роботи італійського художника Піно Даєна – це гімн чистої жіночності, чуттєвої, ніжної та нескінченно прекрасної.
Ніби фото, робота від Джані Стрина
Роботи від американського художника
Даніель Герхартц – сучасний американський художник. Він зображував загадкових жінок, на фоні яких або шумний ресторан, або бурхливий океан.
Екзотичні жінки у картинах Вікторії Стоянової
Карл Банг, 1935 рік
Карл Банг – сучасний американський художник китайського походження. Майже всі його роботи присвячені жінкам з різних епох, світів і різних вікових категорій.
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