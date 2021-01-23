Галерея Уффіці, що розташована у Флоренції, створила віртуальну виставку рідкісних робіт до поеми "Божественна комедія". Раніше малюнки публічно демонстрували лише 2 рази. Дивовижні ілюстрації – у матеріалі.

Рідкісні ілюстрації до відомої поеми італійського поета Данте Аліг'єрі були опубліковані до 700-річчя від дня його смерті, пише "Антиквар".

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Що відомо про виставку

Експозиція виставки має приблизно 90 графічних ілюстрацій до епічної поеми. Намалював їх італійський художник епохи Відродження Федеріко Цуккаро.

Роботи поділені на 3 категорії, які відповідають сюжету "Божественної комедії":

"Пекло";

"Чистилище";

"Рай".

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"Божественна комедія", ілюстрація Фредеріко Цуккаро / Фото antikvar.ua

Ілюстрації Цуккаро створив у проміжок з 1586 до 1588 років, а у галерею вони потрапили у 1738 році. Усі вони виконані олівцем і тушшю в контрастних відтінках чорного і червоного.

У 1609 році, після смерті художника, малюнки зберігалися в родині Орсіні, а потім – у Медічі.



Публічно їх демонстрували лише 2 рази / Фото antikvar.ua

Скільки разів їх демонстрували публічно?

Роботи дуже крихкі, тому їх публічно показували лише 2 рази:

у 1865 році – до 600-річчя від дня народження Данте;

у 1993 році – на виставці, яка була присвячена поету.



Ілюстрація Цуккаро до поеми Данте / Фото antikvar.ua



Ілюстрація Фредеріко Цуккаро / Фото antikvar.ua