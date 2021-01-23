Виставка ілюстрацій до "Божественної комедії", яку можна переглянути онлайн: вражаючі картини
Галерея Уффіці, що розташована у Флоренції, створила віртуальну виставку рідкісних робіт до поеми "Божественна комедія". Раніше малюнки публічно демонстрували лише 2 рази. Дивовижні ілюстрації – у матеріалі.
Рідкісні ілюстрації до відомої поеми італійського поета Данте Аліг'єрі були опубліковані до 700-річчя від дня його смерті, пише "Антиквар".
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Що відомо про виставку
Експозиція виставки має приблизно 90 графічних ілюстрацій до епічної поеми. Намалював їх італійський художник епохи Відродження Федеріко Цуккаро.
Роботи поділені на 3 категорії, які відповідають сюжету "Божественної комедії":
- "Пекло";
- "Чистилище";
- "Рай".
"Божественна комедія", ілюстрація Фредеріко Цуккаро / Фото antikvar.ua
Ілюстрації Цуккаро створив у проміжок з 1586 до 1588 років, а у галерею вони потрапили у 1738 році. Усі вони виконані олівцем і тушшю в контрастних відтінках чорного і червоного.
У 1609 році, після смерті художника, малюнки зберігалися в родині Орсіні, а потім – у Медічі.
Публічно їх демонстрували лише 2 рази / Фото antikvar.ua
Скільки разів їх демонстрували публічно?
Роботи дуже крихкі, тому їх публічно показували лише 2 рази:
- у 1865 році – до 600-річчя від дня народження Данте;
- у 1993 році – на виставці, яка була присвячена поету.
Ілюстрація Цуккаро до поеми Данте / Фото antikvar.ua
Ілюстрація Фредеріко Цуккаро / Фото antikvar.ua
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