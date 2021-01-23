Галерея Уффици, которая расположена во Флоренции, создала виртуальную выставку редких работ к поэме "Божественная комедия". Ранее рисунки публично демонстрировали только 2 раза. Удивительные иллюстрации – в материале.

Редкие иллюстрации к известной поэме итальянского поэта Данте Алигьери были опубликованы к 700-летию со дня его смерти, пишет "Антиквар".

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Что известно о выставке

В экспозиции выставки есть примерно 90 графических иллюстраций к эпической поэме. Нарисовал их итальянский художник эпохи Возрождения Федерико Цуккаро.

Работы разделены на 3 категории, которые соответствуют сюжету "Божественной комедии":

"Ад";

"Чистилище";

"Рай".

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"Божественная комедия", иллюстрация Фредерико Цуккаро / Фото antikvar.ua

Иллюстрации Цуккаро создал в промежутоке с 1586 до 1588 лет, а в галерею они попали в 1738 году. Все они выполнены карандашом и тушью в контрастных оттенках черного и красного.

В 1609 году, после смерти художника, рисунки хранились в семье Орсини, а затем – в Медичи.



Публично их демонстрировали только 2 раза / Фото antikvar.ua

Сколько раз их демонстрировали публично?

Работы очень хрупкие, поэтому их публично показывали только 2 раза:

в 1865 году – к 600-летию со дня рождения Данте;

в 1993 году – на выставке, посвященной поэту.



Иллюстрация Цуккаро к поэме Данте / Фото antikvar.ua



Иллюстрация Фредерико Цуккаро / Фото antikvar.ua