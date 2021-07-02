Їх ображали через зовнішність: 10 людей, які шалено змінилися з роками: фото
2 липня 2021 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
В минулому з цих людей жахливо знущалися через їхню зовнішність. Вони не брали це до уваги і просто працювали над собою. Результат вийшов просто фантастичним!
Перед вами добірка фотографій людей, які справді неймовірно змінилися з роками. Герої нашої добірки стулили пельку усім, хто знущався з них через зовнішність. Пам’ятайте: ніколи не дозволяйте нікому ображати себе!
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"Раніше я коротко стриглася і виглядала як хлопець. І дуже любила їсти"
Фото Reddit
"32 і 37 років. Я скинула 34 кілограми, навчилася доглядати за шкірою, робити макіяж і досі працюю над тим, щоб стати впевненішою. Ти можеш засяяти у будь-якому віці!"
Фото Reddit
"18 і 26 років. Тепер я нарешті знаю, що робити з руками на фотографіях"
Фото RedditДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Ого!
Фото Reddit
17 років та 22 роки
Фото Reddit
"Завжди мріяла купити мотоцикл. Через 14 років реалізувала свою мрію"
Фото Reddit
"18 років та 23 роки. Пройшов подорож зі скидання ваги та навчився доглядати за собою"
Фото Reddit
15 років та 21 рік
Фото Reddit
13 років та 26 років
Фото Reddit
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19 років та 23 роки
Фото Reddit