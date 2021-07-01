Американська блогерка на ім’я Лілі закликає усіх дівчат не соромитися власної зовнішності. Вона показала свою особливість, яку змогла з часом прийняти: жінка не має двох передніх зубів, але це не заважає їй вести активне соціальне життя.

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Лілі розповіла, що чоловіки, які до неї залицяються, часто дізнаються про це вже на першому побаченні. Вона завжди витягує свою щелепу: це її дуже веселить.

Я люблю їм сказати: "Зараз я тобі дещо покажу". І я дістаю протези. Вона зразу просять повернути зуби на місце, – каже блогерка.

Дівчина не соромиться своєї зовнішності / Скриншот тікток lilyymagno

Лілі не збирається соромитися через таку особливість і вважає, що партнери мають знати правду. Блогерка не хоче це приховувати. Утім, дівчина так і не розповіла, як вона зуміла втратити два передніх зуби.

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Ви завжди бачите в Інтернеті ідеальну картинку, але вона часто відрізняється від реальності. Я хочу бути собою, – стверджує Лілі.

Зараз на дівчину підписані аж 247 тисяч людей у тіктоці. Більше відео ви можете переглянути за посиланням нижче.