Американская блогерша по имени Лили призывает всех девушек не стесняться собственной внешности. Она продемонстрировала одну особенность, которую смогла со временем принять: женщина не имеет двух передних зубов, но это не мешает ей вести активную социальную жизнь.

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Лили рассказала, что мужчины, которые за ней ухаживают, часто узнают об этом уже на первом свидании. Она всегда вытягивает свою челюсть: это ее очень радует.

Я люблю им сказать: "Сейчас я тебе кое-что покажу". И я достаю протезы. Она сразу просят вернуть зубы на место, – говорит блогерша.

Девушка не стесняеться своей внешности / Скриншот тикток lilyymagno

Лили не собирается стесняться из-за такой особенности и считает, что партнеры должны знать правду. Блогерша не хочет это скрывать. Впрочем, девушка так и не рассказала, как она сумела потерять два передних зуба.

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Вы всегда видите в Интернете идеальную картинку, но она часто отличается от реальности. Я хочу быть собой, – утверждает Лили.

Сейчас на девушку подписаны 247 тысяч людей в тиктоке. Больше видео вы можете посмотреть по ссылке ниже.