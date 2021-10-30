Юнак публічно присоромив своїх батьків: наслідки були болючими

18-річний хлопець втомився від неоднозначного ставлення батьків. Хлопець опублікував відео у соцмережах, де розповів про цю ситуацію. Мама й тато шалено розізлилися, а-от люди його підтримали.

За словами хлопця, батьки ставляться до нього цілком нормально, але значно більше допомагають молодшому брату. Це все триває з самого дитинства. Молодшому купляли значно кращий одяг, телефони та відеоігри. На свою першу машину хлопець самотужки заробляв гроші, а брату ж її подарували батьки.

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Та нещодавно трапилася настільки неприємна ситуація, що 18-річний хлопець просто не витримав. Він спеціально взяв рік перерви, щоб працювати на повний робочий день та відкласти гроші для навчання в коледжі. А одного разу почув, як батьки погодилися оплатити навчання для молодшого брата.

"Я таємно записав їхню розмову, а потім спитав в батьків, чому вони збираються платити за коледж мого брата, а не мій… Вони просто сказали, що братові потрібна додаткова допомога. Згодом я спитався, чому завжди так було. Вони розізлилися і сказали, що, можливо, мені варто з’їхати з дому, бо вони втомилися утримувати. Я вказав, що плачу за квартиру. Але їм було все одно", – написав автор на ресурсі Reddit.

Зараз автор не знає, чи правильно він зробив, що осоромив батьків / Фото Unsplash

Хлопець образився, тому розповів про цю ситуацію у своїх соцмережах. Батьки, звісно ж, все побачили – розгорілася серйозна сварка. Та несподівано в цій історії з’явилися бабуся із дідусем. Вони, що найцікавіше, були шоковані від такого ставлення до хлопця.

Наступного дня бабуся з дідусем приїхали до нас. Батьки сиділи на дивані й дивилися собі в ноги, поки їх сварили. Саме тоді я дізнався, що мама й тато роками отримували гроші від бабусі та дідуся, які хотіли допомогти з сімейними витратами. Мій брат, так здавалося, не знав, що робити. Тому він підтримав мене і сказав, що теж зауважив, як вони до мене ставляться, – зазначив автор.

Ситуацію не вдалося повністю вирішити. Бабуся з дідусем запропонували хлопцю переїхати до них. А батьки тепер ображені: мама кілька днів плакала, а тато сказав, що він (син, – Life 24) ніколи не мав би ділитися такими деталями з іншими членами сім’ї, й перестав з ним розмовляти.

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Тепер хлопець не знає, чи не зайшов занадто далеко зі своїм обуренням. Утім, користувачі Reddit одностайно його підтримали, хоч були налаштовані дещо агресивно: