По словам парня, родители относятся к нему вполне нормально, но гораздо больше помогают младшему брату. Это все продолжается с самого детства. Младшему покупали гораздо лучшую одежду, телефоны и видеоигры. На свою первую машину парень самостоятельно зарабатывал деньги, а брату же ее подарили родители.

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Но недавно случилась настолько неприятная ситуация, что 18-летний парень просто не выдержал. Он специально взял год перерыва, чтобы пойти на полный рабочий день и отложить деньги для учебы в колледже. А однажды услышал, как родители согласились оплатить обучение для младшего брата.

"Я тайно записал их разговор, а потом спросил родителей, почему они собираются платить за колледж моего брата, а не мой… Они просто сказали, что брату нужна дополнительная помощь. Потом я спросил, почему так всегда было. Они разозлились и сказали, что, возможно, мне стоит уехать из дома, потому что они устали меня удерживать. Я указал, что плачу за квартиру. Но им было все равно", – написал автор на ресурсе Reddit.

Сейчас автор не знает, правильно ли сделал, что пристыдил родителей / Фото Unsplash

Парень обиделся, потому рассказал об этой ситуации в своих соцсетях. Родители, конечно же, все увидели – разгорелась серьезная ссора. Но неожиданно в этой истории появилась бабушка с дедушкой. Они, что самое интересное, были в шоке от такого отношения к парню.

На следующий день бабушка с дедушкой приехали к нам. Родители сидели на диване и смотрели в пол, пока их ругали. В это время я узнал, что мама и папа годами получали деньги от бабушки и дедушки, которые хотели помочь с семейными расходами. Мой брат, так казалось, не знал, что делать. Поэтому он поддержал меня и сказал, что тоже заметил, как они ко мне относятся, – отметил автор.

Ситуацию не удалось полностью разрешить. Бабушка с дедушкой предложили парню переехать к ним. А родители теперь обижены: мама несколько дней плакала, а папа сказал, что он (сын, – Life 24) никогда не должен делиться такими деталями с другими членами семьи, и перестал с ним разговаривать.

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Теперь парень не знает, не зашел ли слишком далеко со своим негодованием. Впрочем, пользователи Reddit единодушно поддержали его, хотя были настроены несколько агрессивно: