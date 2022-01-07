Дівчина поділилася історією з користувачами розважального ресурсу Reddit. Люди її повністю підтримали.

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Сестра довго терпіла, але зрештою не витримала

Зазвичай наречена обирає плаття своїм дружкам, а вони купують його за свої гроші. Так сталося й у цій історії. Молода хотіла, щоб сестра придбала сукню світло-оранжевого та рожевого кольорів. Вона не була в захваті від цього, особливо від ціни. Плаття коштувало 150 доларів, що, на її думку, занадто багато для речі, яку вона одягне лише раз в житті.

Авторка пояснила, що в неї багато татуювань по всьому тілу, а також волосся каштанового кольору з невеликим смужками рожевого. Це також не сподобалося молодій.

Наречена вимагає, що я приховала татуювання косметикою для тіла, бо вона не хоче, щоб я була з рожевим волоссям і тату на весільних фотографіях. Адже в такому випадку люди нібито більше звертатимуть увагу на мій "божевільний стиль", аніж на молодят, – згадує авторка

Наречена просила приховати татуювання та пофарбувати волосся / Фото Unsplash

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Сестра відмовилася бути дружкою

Дівчина не погодилася на жодне з прохань, після чого сестри посварилися. Цікаво, що вся сім’я підтримала наречену в цій ситуації. Згодом авторка досить жорстко відповіла сестрі, чому не збирається змінювати себе заради свята.

Твоє весілля не настільки важливе для мене, що я взяла й поміняла свій вигляд. Ти або сприймаєш мене такою, або ні. Не чекай, що я змінюся, бо ти боїшся, що не зможеш організувати шикарне весілля через мене, – відповіла дівчина.

Користувачі Reddit вважають, що авторка цілком правильно вчинила. Адже вимоги нареченої – просто надмірні.