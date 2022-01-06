Забула про камеру: дівчина запросила додому кавалера – і втрапила в халепу

Американка запросила кавалера до себе в гості, поки нікого не було вдома. Вже зранку дівчина почервоніла з сорому: мама їх спіймала.

Дівчина на ім’я Карлі поділилася курйозною ситуацією у своєму тіктоці carley_weaver1. Відео несподівано завірусилося в мережі: станом на зараз воно набрало понад 3,2 мільйона переглядів.

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Блогерка Карлі Вівер / Скриншот тікток carley_weaver1

Дівчину підвели сучасні технології

На дверях квартири, де проживає американка, встановлена прихована камера. Її можна переглядати за допомогою спеціального додатку в телефоні. Дівчина ж думала, що успішно вимкнула камеру, тому може привести гостя, поки нікого немає вдома.

Але мама виявилась дуже допитливою. Жінка переглядала запис із прихованої камери й одразу зауважила незнайомця. Вона написала дочці кілька повідомлень, але Карлі побачила все вже зранку. Досить неприємна ситуація!

Коли ви думали, що відключили Ring (фірма, яка постачає такі камери, – Life 24) і прокидаєтеся від повідомлень від мами. Прекрасний спосіб почати рік, – написала Карлі у відео.

Мама написала кілька повідомлень / Скриншот тікток carley_weaver1

Зранку Карлі заглянула в телефон і побачила три дуже цікавих повідомлень від мами: "В тебе тут хтось є?", "Хто це зараз у твоєму ліжку?". І на ранок: "Привіт, міс. Ви ще не прокинулися? Як щодо вашого партнера по ліжку?"

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Хоч ситуація вийшла досить неприємною, та Карлі поговорила з мамою, і вони добряче з цього посміялися. Користувачі тіктоку визнають – це весело, але соромно:

Це знак, що потрібно шукати нову квартиру.

Це так кумедно.

Я зайшов з дівчиною до свого дому через підвал. Але потім дізнався, що ми теж маємо приховані камери. Нас спіймали.

Повне відео можете переглянути нижче